Viajar por los países del Mercosur exige cumplir con una serie de requisitos migratorios que pueden variar según la nacionalidad del visitante y el destino elegido.

Uno de los puntos centrales es contar con un documento de identidad válido que permita acreditar quién es la persona y su nacionalidad.

Para evitar inconvenientes en los controles fronterizos, los viajeros deben presentar un DNI o pasaporte vigente y en buen estado, según corresponda.

Un documento vencido, deteriorado o que no permita identificar correctamente a su titular puede bloquear de inmediato el ingreso a destino.

¿DNI o pasaporte? El documento que deben presentar los extranjeros para ingresar al Mercosur

Los ciudadanos de países que integran el Mercosur y de Estados asociados pueden utilizar documentos nacionales de identidad vigentes para viajar dentro del bloque, siempre que sean aceptados por el país de destino. En otros casos, los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte vigente.

El documento debe encontrarse en condiciones adecuadas para ser utilizado durante el control migratorio. No alcanza con llevar un DNI o pasaporte: debe estar vigente y permitir verificar sin inconvenientes los datos y la identidad de su titular.

DNI o pasaporte para viajar por el Mercosur: requisitos para argentinos y extranjeros

Documento vencido o deteriorado: qué puede pasar en la frontera

Uno de los principales motivos de inconvenientes durante un viaje es presentarse en la frontera con un documento que perdió su vigencia o está deteriorado. Las autoridades migratorias pueden exigir que la documentación presentada cumpla con las condiciones establecidas para autorizar el ingreso.

Por eso, antes de viajar, es fundamental revisar la fecha de vencimiento del DNI o pasaporte y comprobar que se encuentre en buen estado.

Una identificación dañada, ilegible o con datos que no puedan verificarse correctamente puede impedir que el viajero complete el trámite migratorio.

¿Qué deben revisar antes de viajar por los países del Mercosur?

Como se mencionó, antes de salir del país, se recomienda verificar qué documento admite el destino, que el DNI o pasaporte esté vigente y que no presente daños que dificulten su lectura o identificación.

Además, los requisitos pueden depender de la nacionalidad del viajero y de su situación migratori a. Por eso, llevar la documentación correcta y en buen estado es clave para evitar demoras, rechazos o inconvenientes al momento de cruzar una frontera.

¿Qué países integran el Mercosur y qué necesitan los argentinos para ingresar a cada uno?

El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia como Estados Partes. Venezuela continúa siendo Estado Parte , aunque se encuentra suspendida de sus derechos y obligaciones dentro del bloque. Además, existen Estados asociados.

Para los argentinos, los requisitos pueden variar según el país de destino, pero dentro del esquema de documentos de viaje del Mercosur es posible utilizar el DNI vigente y en buen estado para ingresar a determinados países de la región, sin necesidad de presentar pasaporte.

Brasil: los argentinos pueden ingresar con DNI vigente y en buen estado o pasaporte.

Uruguay: se puede viajar con DNI vigente y en buen estado o pasaporte.

Paraguay: se puede ingresar con DNI vigente y en buen estado o pasaporte.

Bolivia: los argentinos pueden utilizar DNI vigente y en buen estado o pasaporte.

Los ciudadanos argentinos, de la misma manera que los ciudadanos extranjeros, pueden ingresar a estos países también con un pasaporte vigente y en buenas condiciones.