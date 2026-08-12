Un nuevo conflicto amenaza con complicar el servicio de colectivos durante esta semana, luego de que fracasara una nueva instancia de negociación entre los trabajadores y las empresas. El reclamo lleva más de tres meses sin una definición y ahora derivó en una medida de fuerza.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández, anunció un paro de colectivos de corta y media distancia por 24 horas para este viernes 14 de agosto en el interior del país. La medida fue definida después de que no surgiera una propuesta concreta de recomposición salarial durante la última audiencia paritaria.

Paro de colectivos: qué reclama la UTA

El conflicto tiene como eje la brecha salarial entre los choferes del AMBA y los trabajadores del resto del país. El gremio reclama que los salarios acordados para la jurisdicción metropolitana sean equiparados en las provincias.

A fines de julio, la UTA acordó para los choferes del AMBA un esquema escalonado que establece un salario básico de $1.645.721,36 en julio, $1.676.990,06 en agosto y $1.707.175,88 desde septiembre, además de un bono no remunerativo de $170.000 y viáticos diarios de hasta $22.000.

En las provincias, en cambio, los salarios básicos rondan actualmente los $1,5 millones.

Por qué los choferes del interior convocaron al paro

La paritaria de los trabajadores del transporte del interior acumula más de tres meses de estancamiento. Según la posición expresada por la UTA en el acta de la audiencia, la falta de avances volvió insostenible la situación y el gremio reclama que las empresas presenten propuestas concretas para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Del otro lado, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) sostiene que las diferencias en la distribución de los subsidios estatales y el retraso de las tarifas en distintas jurisdicciones provinciales y municipales dificultan asumir nuevos costos salariales sin asistencia presupuestaria del Gobierno nacional.

Qué puede pasar con el paro de colectivos

Ante el anuncio de la medida de fuerza, FATAP solicitó a la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que dicte la conciliación obligatoria prevista por la Ley N° 14.786.

El pedido busca que el paro sea suspendido durante un período de 15 días y que las partes retomen la negociación. Si Trabajo dispone la medida antes del viernes, el gremio y las empresas deberán dejar sin efecto las acciones directas y concurrir a la próxima audiencia paritaria.

Cuándo sería la próxima audiencia

La próxima instancia de negociación quedó fijada para el miércoles 19 de agosto a las 13 horas. Sin embargo, el desarrollo de esa audiencia dependerá de si la Secretaría de Trabajo decide intervenir antes del comienzo de la medida de fuerza.

Si no se dicta la conciliación obligatoria, el paro anunciado por la UTA comenzará a las 00:00 del viernes 14 de agosto y se extenderá durante 24 horas en los servicios de corta y media distancia alcanzados por el conflicto.

Qué pasa con los colectivos en las provincias

La medida anunciada por la UTA alcanza al interior del país, donde el gremio busca equiparar las condiciones salariales con las acordadas para los choferes del AMBA.

Por ahora, el conflicto continúa abierto entre el sindicato y las empresas, mientras se espera la definición de la autoridad laboral sobre el pedido de conciliación obligatoria. El punto central de la disputa sigue siendo la diferencia entre los salarios del transporte metropolitano y los que perciben los trabajadores en las distintas jurisdicciones del país.