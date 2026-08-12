III Guerra Mundial: los tres países de América latina que ofrecerán resistencia, según ChatGPT (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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En un contexto donde las tensiones internacionales han aumentado, los conflictos armados en diversas regiones del planeta y la intensa competencia tecnológica entre potencias militares, se ha renovado el temor a la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Dentro de este marco, ChatGPT ha llevado a cabo un análisis hipotético sobre las naciones latinoamericanas que podrían exhibir una mayor capacidad de subsistencia en caso de un conflicto global.

El modelo analítico se centró en evaluar diversas variables geopolíticas, estratégicas y socioeconómicas, las cuales podrían influir en la resiliencia de un país al enfrentar una crisis de magnitudes globales.

Factores que determinan la supervivencia

El análisis enfoca temas como la independencia energética, la posición geográfica, la estabilidad institucional y la neutralidad diplomática.

A pesar de que se presenta como una proyección fundamentada en escenarios teóricos en lugar de una predicción, los resultados indican que ciertos países del continente cuentan con ventajas significativas para enfrentar la inestabilidad que podría surgir en el contexto de un conflicto a nivel global.

Análisis de países latinoamericanos con posibilidades de sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial.

Los países con más posibilidades de sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial, según ChatGPT

Se destaca en el análisis a Uruguay, Costa Rica y Chile como las tres naciones latinoamericanas que podrían mantener su existencia ante una eventual Tercera Guerra Mundial.

Las características que poseen estas naciones son tres aspectos fundamentales: estabilidad política, una ubicación estratégica y la autosuficiencia en recursos esenciales.

Uruguay referente en energías renovables y estabilidad política

Según informes de 2025, más del 99% de su matriz eléctrica proviene de fuentes renovables, destacándose la eólica y la hidráulica como las más predominantes. Uruguay se posiciona como uno de los países más autosuficientes en términos energéticos a nivel global.

Esta ventaja en el ámbito energético, aunada a su baja densidad poblacional y su estabilidad institucional, coloca a Uruguay entre los territorios menos susceptibles a crisis internacionales prolongadas.

Adicionalmente, su política exterior no intervencionista y su ubicación apartada de los principales focos geopolíticos lo convierten en un país con un bajo riesgo estratégico.

Costa Rica, ejemplo de paz duradera neutralidad y resiliencia cívica

Costa Rica, en un acto decisivo, abolió su ejército en 1948, eligiendo la diplomacia y la educación como fundamentos de su identidad nacional. Esta neutralidad histórica ha facilitado la creación de relaciones pacíficas con casi todas las potencias mundiales.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2025), el país mantiene una economía saludable y garantiza un acceso efectivo a cooperación internacional en situaciones de crisis humanitarias.

En un contexto bélico, su ausencia de objetivos militares, sumada a su estabilidad democrática y a su sólido sistema civil, podría asegurarle una prolongada supervivencia.

¿Por qué Chile es uno de los países con más posibilidades de sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial, según la IA?

Chile se caracteriza por su ubicación geográfica excepcional: se encuentra rodeado por el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, creando barreras naturales que resultan difíciles de cruzar en momentos de conflicto.

Asimismo, posee significativas reservas de litio, cobre y otros minerales estratégicos, que son fundamentales para la industria tecnológica y la transición energética a nivel mundial.

Estos recursos le otorgan un notable valor de negociación y una capacidad de autosuficiencia que supera a la de la mayoría de los países de la región.