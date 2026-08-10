El sindicato de funcionarios de Ancap realiza este lunes un paro de 24 horas en la planta de La Tablada. La medida es en protesta por la suspensión de una reunión de negociación prevista para este lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El presidente del sindicato, Salvador Sprovieri, dijo que el directorio de la empresa estatal suspendió la reunión y la pospuso hasta el próximo 19 de agosto, lo que es rechazado por los trabajadores.

El dirigente sindical aseguró que el conflicto en La Tablada lleva “mucho tiempo” y que la empresa estatal “no ha propuesto nada nuevo”.

El paro de este lunes implica que durante todo el día no haya suministro “ni de combustible ni de gas a granel”, aseguró Sprovieri.

Al paro de este lunes se suma el paro general parcial entre las 9 y las 13 horas convocado por el Secretariado Ejecutivo del PIT CNT en rechazo a lo que considera un incumplimiento del Poder Ejecutivo respecto a los acuerdos alcanzados en el reciente proceso de diálogo social.

Este segundo paro del martes, asegura Sprovieri, no afectará el suministro general de combustibles.