Cuál es el gremio que cerró una nueva paritaria y el sueldo básico superará los $4 millones en septiembre.

Los trabajadores alcanzados por el acuerdo paritario firmado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) recibirán una nueva actualización de haberes durante los próximos meses. La mejora impactará sobre quienes cumplen funciones como directores técnicos en farmacias, droguerías y laboratorios comprendidos dentro de los convenios vigentes.

Con este entendimiento, el sueldo básico continuará creciendo de manera escalonada hasta superar los 4 millones de pesos en septiembre. El convenio fue suscripto entre el gremio y las cámaras empresarias que mantienen negociaciones colectivas con la organización sindical.

Así quedarán los salarios tras la nueva paritaria

El cronograma acordado establece aumentos mensuales consecutivos para los afiliados alcanzados por el convenio. En julio el salario básico será de $3.915.000, mientras que en agosto ascenderá a $3.990.000. Finalmente, en septiembre llegará a $4.065.000, convirtiéndose en una de las remuneraciones básicas más elevadas dentro del sector.

El sueldo básico continuará creciendo de manera escalonada hasta superar los 4 millones de pesos en septiembre (Fuente: Magnific).

Además del salario básico, los trabajadores percibirán distintos adicionales contemplados en los convenios colectivos. Entre ellos se encuentran los conceptos por Competencia, Gestión y Permanencia, que representan aproximadamente un 30% extra sobre el haber básico y elevan aún más el ingreso mensual de los profesionales alcanzados.

Quiénes recibirán el aumento salarial

La actualización no alcanza a todos los farmacéuticos, sino únicamente a los afiliados al SAFYB que se desempeñan bajo los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22. Estos acuerdos regulan las condiciones laborales de quienes trabajan en establecimientos farmacéuticos, droguerías y laboratorios comprendidos dentro de esas actividades.

Desde el sindicato también señalaron que un número creciente de trabajadores elige incorporarse al convenio colectivo 794/22, firmado con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica. Según explicaron desde la organización gremial, ese marco laboral ofrece mejores perspectivas salariales y condiciones de trabajo para sus afiliados en el mediano y largo plazo.