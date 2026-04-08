Desde la madrugada de este miércoles las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pusieron en marcha la reducción de frecuencias y la menor circulación de unidades como medida de reclamo. Piden la actualización de los subsidios estatales debido, principalmente, al aumento de combustibles de las últimas semanas. En plena mañana con extensas filas en las paradas, Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), confirmó que el jueves se reunirán con el Gobierno. “Hace más de un mes ya que venimos pidiendo reuniones por la escala de que todo el mundo sabe del combustible, ha subido tremendamente", expresó en diálogo con Radio Mitre. “Nosotros estábamos en un valor de $ 1500 más o menos el primero de marzo del combustible y hoy YPF está en $ 2123 y ayer Axion nos pasó $ 2420. Se vienen pidiendo reuniones y no logramos tener", agregó. En ese sentido, confirmó que se reunirán el jueves con el Gobierno. “Recién ayer recibimos una comunicación del Subsecretario de Transporte de la Nación que nos convoca para mañana a las 10 de la mañana", precisó. “A ver qué podemos arreglar de todo esto, sin contar que estamos todavía sin recibir dinero porque nos están debiendo de diciembre. El último cuatrimestre de diciembre del año pasado, nos están debiendo plata de febrero y marzo. Y hoy hay que pagar, que es el cuarto día hábil, el sueldo al personal. Creo que esto se va a seguir agravando de seguir así“, sostuvo Tenisi. Por su parte, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte del Automotor (AAETA), insistió en el problema que generó la suba del gasoil. “O reducís el servicio o directamente no podés salir a trabajar, porque la plata de algún lado la tenés que sacar: o te la da la tarifa o te la da el subsidio, y ese cálculo quedó desfasado producto del impacto que tuvo el gasoil”, expresó en diálogo con 97.7Now. “A las empresas no les queda otra que ajustar servicios, que es una situación que ningún operador de transporte quiere hacer”, agregó. “El operador que no está trabajando o redujo sus servicios es porque no tiene plata para brindar la totalidad de los mismos”, dijo. En cuanto a la medida que implementaron, Tenisi precisó los detalles de cuánto se redujo la circulación. “Normalmente era un 30%, pero algunas empresas debido a que están sin combustible, pueden estar entre el 35% y el 40% en algunos casos“, señaló. “No hay dinero, porque piden por adelantado el pago, que es otra de las cosas que ha pasado. Antes daban una semana para pagar”, remarcó el titular de la CEAP. En tanto, lamentó las filas que se formaron este miércoles en las paradas. “Nosotros lo sentimos igual, seguramente, que el pasajero que está en la parada esperando. Debe estar enojado y con toda justa razón. Nosotros estamos para llevar gente“, dijo. “Desde ya les pedimos disculpas a nuestros pasajeros que son nuestros clientes, pero no hay otra manera, el Gobierno no nos recibe y no tenemos dinero para poder comprar combustible“, cerró Tenisi.