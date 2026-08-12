Mientras los adultos mayores esperan el cobro de las jubilaciones con el bono $ 70.000 y el aumento, los beneficiarios con haberes superiores también accederán a un extra complementario.

El calendario de pagos define que quienes cobran la mínima acceden al refuerzo completo, mientras que el otro extra es variable según cada ingreso para que no se cobre por encima del tope definido por el Gobierno.

Cómo funciona el bono variable que paga ANSES a los jubilados

El mecanismo se trata de un extra decreciente. Es decir, entre más se cobra de la jubilación, menor será el extra. El límite de cobro es $ 489.827 y la mínima es de $ 419.827, lo que significa que en caso se perciba un haber superior al piso jubilatorio el extra será menor.

Algunos ejemplos son:

Si cobrás $ 419.827 de jubilación, te corresponde $ 70.000 de bono,

Si cobrás $ 450.000, cobrám $ 39.827 de bono.

Si cobrás más de 489.827, no te corresponde el bono.

Cuánto cobran los jubilados en agosto

En agosto se aplicará un incremento de 1,89% por el aumento de movilidad. El porcentaje deriva del porcentaje de inflación medido en junio.

De esta manera, la jubilación mínima pasará a $ 419.775. Sumado al bono de $ 70.000 pagado a todos los que cobren la mínima, el piso se ubicará en torno a los $ 489.775.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

El calendario de pagos de ANSES fijó las siguientes fechas para la liquidación de haberes:

Jubilaos que cobran la mínima o menos

DNI terminado en 0: 10 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4: 14 de agosto

DNI terminado en 5: 18 de agosto

DNI terminado en 6: 19 de agosto

DNI terminado en 7: 20 de agosto

DNI terminado en 8: 21 de agosto

DNI terminado en 9: 24 de agosto

Jubilados que cobran más de la mínima