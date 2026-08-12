Un sector de docentes en Buenos Aires convocó paro para este miércoles 12 y 13 de agosto en rechazo con el último acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los sindicatos.

La medida podría afectar el dictado de clases en escuelas de nivel primario y secundario, aunque su alcance dependerá de la adhesión de los trabajadores.

La protesta fue impulsada por la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires, que cuestionó los aumentos acordados en la última negociación paritaria y reclamó una recomposición salarial frente a la inflación.

De todas formas, cada docente podrá decidir si se suma o continúa con el dictado normal de clases.

Paro docente del miércoles 12 de agosto: quiénes podrían quedarse sin clases

La medida de fuerza fue convocada para toda la provincia de Buenos Aires y contempla la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, que adhieran a la protesta.

Por ese motivo, los estudiantes de escuelas primarias y secundarias cuyos docentes se sumen podrían encontrarse este miércoles con la suspensión de sus clases habituales.

La situación no será igual en todos los establecimientos. La adhesión es individual, por lo que puede haber escuelas que mantengan sus actividades con normalidad mientras que en otras determinados cursos no tengan clases.

Paro docente en Buenos Aires: un sector de maestros convocó a una medida de fuerza para el miércoles 12 y jueves 13 de agosto.

Por qué los docentes convocaron paro

La Asociación de Maestrxs cuestionó el último acuerdo paritario y consideró que los incrementos salariales establecidos no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

Desde la organización también denunciaron un atraso en los ingresos de los trabajadores de la educación y reclamaron salarios que permitan cubrir las necesidades básicas.

El gremio también criticó el esquema de aumentos mensuales y sostuvo que las subas acordadas con los sindicatos tradicionales no logran superar el avance de los precios.