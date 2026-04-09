Desde las 00 horas de este miércoles, distintas líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizan un paro por falta de pago de salarios. Se trata de un cese de tareas dispuesto por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) que se suma a la decisión de los empresarios del sector de reducir la frecuencia con la circulan las formaciones. En la práctica, ambas decisiones dificultan la movilidad en el AMBA a millones de pasajeros este miércoles, con largas filas en las paradas y colectivos llenos. Esto ocurre de cara al encuentro planificado para esta jornada entre el Gobierno y las empresas del rubro, que reclaman una suba de los subsidios estatales que reciben ante la disparada de los precios de la energía -en particular, del gasoil- a raíz del contexto internacional. A esto se suman presuntos atrasos en los pagos que, a su vez, llevaron a algunas empresas a adeudar aún los salarios de marzo a sus choferes. Esto motivó el cese de tareas de la UTA. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, señala en este sentido el comunicado difundido por el gremio. Además, la entidad a cargo de Roberto Fernández denunció que la reducción de las frecuencias dispuesta por los empresarios genera “un gran malestar en los usuarios”, además de “violencia” hacia los choferes. “Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, insiste el texto, que ata la medida de fuerza al pago de salarios. Luego de que las empresas recortaran en las últimas horas las frecuencias de los colectivos en un 30%, ahora la UTA se suma con cese de tareas en las líneas que adeudan los salarios de marzo. Así, entre la circulación reducida y el paro, alrededor de un centenar de líneas que circulan en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se encuentran afectadas. Las líneas de colectivos de la ciudad y provincia de Buenos Aires que actualmente circulan con frecuencia reducida son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197. En el marco del cese de tareas de la UTA, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) viene reduciendo hace días la frecuencia de sus líneas a raíz del aumento del gasoil por el contexto internacional de guerra en Medio Oriente, que disparó los precios del petróleo y el gas. Frente a esto, reclaman al Gobierno por la presunta falta de pago de subsidios, además de un aumento de la asistencia estatal. Del otro lado, el discurso oficial asegura que estos se abonaron. Por ello, a partir de las 10:30 horas de este miércoles los empresarios se reunirán con la Secretaría de Transporte en busca de un acuerdo. Desde AAETA marcaron que pasan una “situación de extrema gravedad financiera”, por lo que la menor frecuencia se explica por una “racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”. Explicaron que, mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro.