Aunque Outlander ya se despidió de la pantalla, el final oficial de Jamie y Claire todavía no fue escrito.

Cuando Outlander emitió su episodio final, muchos seguidores sintieron un enorme vacío al despedirse de la historia de Jamie Fraser y Claire Beauchamp. Después de 12 años al aire, la exitosa serie llegó a su fin y cerró una de las historias de amor más emblemáticas de la televisión. Pero el verdadero desenlace todavía está por llegar.

Aunque la ficción ya se despidió de la pantalla, las novelas de Diana Gabaldon aún tienen una historia más por contar. La autora continúa escribiendo el décimo y último libro de la saga, el que pondrá el punto final a las aventuras de Jamie y Claire.

Además, ya adelantó que el desenlace será diferente al de la serie, por lo que millones de lectores —y también muchos fanáticos que conocieron la historia a través de la serie— esperan descubrir cómo terminará realmente la historia.

El final de la serie no será el final de los libros

La adaptación televisiva llegó a su cierre antes de que Gabaldon terminara la novela final. De hecho, la propia escritora confirmó que el desenlace de la serie no revela cómo terminarán realmente los libros, ya que ambos caminos serán diferentes.

El décimo volumen llevará por título A Blessing for a Warrior Going Out y será el cierre de la saga principal protagonizada por Jamie y Claire. Según explicó la autora, este será el último libro de la serie, aunque luego podría desarrollar nuevas novelas centradas en otros personajes del universo Outlander.

Cuándo saldrá el último libro de Outlander. STARZ.

Cuándo saldrá el último libro de Outlander

La gran pregunta que se hacen los seguidores desde hace meses sigue sin una respuesta definitiva: todavía no existe una fecha oficial de lanzamiento.

En su sitio web, Diana Gabaldon explicó que durante 2026 decidió reducir al mínimo sus viajes para concentrarse exclusivamente en terminar la novela. También aclaró que, una vez finalizado el manuscrito, comenzará un proceso de edición, corrección, diseño e impresión que demorará varios meses antes de su llegada a las librerías.

Por ese motivo, aunque el libro está en desarrollo, la escritora insiste en que aún no puede anunciar una fecha de publicación.

Cuándo saldrá el último libro de Outlander. STARZ.

Por qué los fans siguen esperando el verdadero desenlace

La expectativa es enorme porque el noveno libro, Go Tell the Bees That I Am Gone, dejó numerosas tramas abiertas que todavía necesitan resolución. Además, durante años Gabaldon adelantó que el final literario será más complejo que el visto en televisión y responderá algunos de los mayores misterios de la saga.

Mientras tanto, la autora publica periódicamente pequeños fragmentos del manuscrito, conocidos como “Daily Lines”, que permiten a los lectores conocer escenas aisladas del esperado desenlace sin revelar el final completo.

El universo de Outlander seguirá creciendo

Aunque la historia principal está cerca de concluir, el universo creado por Diana Gabaldon todavía tiene futuro. Además del décimo libro, la escritora confirmó que planea desarrollar novelas centradas en los padres de Jamie Fraser y en otros personajes, mientras que la franquicia televisiva continúa expandiéndose con el spin-off Outlander: Blood of My Blood.