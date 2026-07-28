Elegir un barrio para mudarse implica evaluar distintos aspectos, como la conectividad, la oferta de servicios, los espacios verdes y la cercanía al trabajo o al estudio. Sin embargo, para muchas personas hay un factor que pesa más que cualquier otro: la seguridad.

En la Ciudad de Buenos Aires existen zonas donde los robos, hurtos y otros hechos delictivos son una preocupación frecuente entre los vecinos. Si bien la realidad puede cambiar de una calle a otra, hay barrios que suelen aparecer entre los más mencionados cuando se habla de inseguridad.

Los 10 barrios de CABA con mayor percepción de inseguridad

De acuerdo con un relevamiento publicado por la cuenta de X Rankings de Argentina (@ArgenRanks), elaborado a partir de datos oficiales y estadísticas sobre hechos delictivos, estos son los barrios porteños que registran mayores niveles de inseguridad. El listado busca ofrecer una referencia general y no representa la realidad de cada cuadra o sector.

10. Villa Lugano y Bajo Flores

Ubicados en el sur de la Ciudad, presentan sectores con importantes desafíos sociales y urbanos. En algunas zonas, los vecinos manifiestan preocupación por robos y episodios de violencia, especialmente durante la noche.

9. Parque Patricios

Aunque el barrio experimentó un importante proceso de renovación en los últimos años, todavía existen áreas donde se registran delitos con mayor frecuencia, sobre todo cuando disminuye la circulación de personas.

Parque Patricios, Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires.

8. Nueva Pompeya

La menor actividad nocturna y algunos sectores con escasa iluminación hacen que la inseguridad siga siendo una de las principales preocupaciones de quienes viven en el barrio.

7. Monserrat

Durante el día recibe una gran cantidad de trabajadores y turistas, pero al caer la noche muchas calles quedan prácticamente vacías. En ese contexto, los robos y arrebatos figuran entre los delitos más habituales.

6. San Telmo

Más allá de su atractivo turístico y gastronómico, vecinos y comerciantes advierten que fuera de las zonas más concurridas aumentan los episodios de inseguridad, especialmente en horarios nocturnos.

San Telmo, Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires.

5. Retiro

El intenso movimiento alrededor de la terminal de ómnibus y la estación ferroviaria, sumado a la gran circulación diaria de personas, favorece la ocurrencia de hurtos y robos que afectan tanto a residentes como a visitantes.

Retiro, Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires.

4. Barracas

Se trata de un barrio muy extenso, con realidades diferentes según la zona. Mientras algunos sectores son tranquilos, otros presentan mayores niveles de hechos delictivos y menor presencia de personas durante la noche.

3. La Boca

Es uno de los principales destinos turísticos de Buenos Aires, pero fuera del circuito de Caminito los vecinos suelen señalar problemas vinculados a la inseguridad, sobre todo después del atardecer.

La Boca, Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires.

2. Balvanera

Su elevada densidad poblacional y la intensa actividad comercial generan un movimiento permanente. En ese escenario, los robos y arrebatos son una problemática recurrente, especialmente en las inmediaciones de estaciones de tren y subte.

1. Constitución

Encabeza el ranking por la frecuencia con la que aparecen hechos delictivos en las estadísticas y en los reportes vecinales. La gran circulación de personas alrededor de la estación y distintas problemáticas sociales convierten a la seguridad en uno de los principales desafíos del barrio.

Constitución, Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires.

Un ranking orientativo para quienes buscan mudarse

Este tipo de relevamientos ofrece una referencia sobre las zonas donde la inseguridad suele generar mayor preocupación. No obstante, especialistas en urbanismo y seguridad recuerdan que la situación puede variar considerablemente entre distintas calles de un mismo barrio y que ningún ranking reemplaza la visita al lugar ni el análisis de las características específicas de cada zona antes de tomar la decisión de mudarse.