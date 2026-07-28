Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.
Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Disney+ ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en julio.
4_ Vaiana
Una odisea épica protagonizada por una adolescente llena de energía que se lanza a una arriesgada misión para proteger a su comunidad de una amenaza ancestral y enigmática, en la que también descubre su verdadera identidad. La acompaña el altivo semidiós Maui, quien la guía por el vasto océano en una travesía trepidante, repleta de criaturas temibles y desafíos aparentemente imposibles, con el propósito de restaurar el equilibrio perdido.
5_ Spider-Man: No Way Home
Tras revelarse su identidad, Peter Parker ya no puede separar su vida cotidiana de los grandes peligros que implica ser un superhéroe. Al pedir ayuda a Doctor Strange, todo se vuelve aún más arriesgado, obligándolo a comprender qué significa realmente ser Spider-Man.
6_ Los descendientes: Corazón rebelde (Descendants: The Rise of Red)
Tras el golpe de Estado de la Reina de Corazones en Áuradon, su hija rebelde, Red y Chloe, la perfeccionista hija de Cenicienta, se unen y viajan al pasado para tratar de evitar el hecho traumático que llevó a la madre de Red a convertirse en una villana.
7_ Spider-Man: Lejos de casa
Tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, Peter Parker opta por viajar a Europa de vacaciones con Michelle Jones, Ned y el resto de sus amigos. No obstante, el plan de Parker de tomarse unas semanas sin usar sus poderes se ve frustrado cuando Nick Fury lo convoca para colaborar con Mysterio —un humano originario de la Tierra-833, una realidad del multiverso que debutó en Doctor Strange— para enfrentarse a los Elementales, cuatro entidades inmortales de esa misma dimensión que controlan los cuatro elementos de la naturaleza: fuego, agua, aire y tierra.
8_ Los descendientes (Descendants)
En un idílico reino actual, Ben, el bondadoso hijo adolescente del rey Adam y la reina Bella, ofrece a los herederos de los villanos clásicos de Disney la posibilidad de redimirse: Carlos (hijo de Cruella de Vil), Mal (hija de Maléfica), Evie (hija de la Reina Malvada) y Jay (hijo de Jafar).
9_ Vengadores: Infinity War
El poderoso Thanos ha regresado con la intención de destruir todo a su paso, llevando el Guantelete del Infinito, que le brinda un poder inimaginable. Solo los Vengadores y los demás héroes de la galaxia pueden frenarlo y deberán estar dispuestos a darlo todo por un bien mayor. Capitán América e Iron Man tendrán que superar sus diferencias; Black Panther aportará sus fuerzas desde Wakanda y Thor, los Guardianes de la Galaxia e incluso Spider-Man se unirán antes de que los planes de destrucción y ruina acaben con el universo. ¿Podrán detener el avance del titán del caos?
10_ Vengadores: Endgame
Tras los catastróficos sucesos de 'Vengadores: Infinity War', las acciones de Thanos han dejado el universo hecho pedazos. Con el apoyo de los aliados que aún permanecen, los Vengadores deben reunirse de nuevo para intentar revertir lo ocurrido y restablecer el orden en el cosmos de una vez por todas, cueste lo que cueste.. Cuarta y última película de la saga “Vengadores”.