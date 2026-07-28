Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Disney+ ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en julio.

Las películas más vistas de Disney+.

4_ Vaiana Una odisea épica protagonizada por una adolescente llena de energía que se lanza a una arriesgada misión para proteger a su comunidad de una amenaza ancestral y enigmática, en la que también descubre su verdadera identidad. La acompaña el altivo semidiós Maui, quien la guía por el vasto océano en una travesía trepidante, repleta de criaturas temibles y desafíos aparentemente imposibles, con el propósito de restaurar el equilibrio perdido.

5_ Spider-Man: No Way Home Tras revelarse su identidad, Peter Parker ya no puede separar su vida cotidiana de los grandes peligros que implica ser un superhéroe. Al pedir ayuda a Doctor Strange, todo se vuelve aún más arriesgado, obligándolo a comprender qué significa realmente ser Spider-Man.

Las películas más vistas de Disney+.

6_ Los descendientes: Corazón rebelde (Descendants: The Rise of Red) Tras el golpe de Estado de la Reina de Corazones en Áuradon, su hija rebelde, Red y Chloe, la perfeccionista hija de Cenicienta, se unen y viajan al pasado para tratar de evitar el hecho traumático que llevó a la madre de Red a convertirse en una villana.

7_ Spider-Man: Lejos de casa Tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, Peter Parker opta por viajar a Europa de vacaciones con Michelle Jones, Ned y el resto de sus amigos. No obstante, el plan de Parker de tomarse unas semanas sin usar sus poderes se ve frustrado cuando Nick Fury lo convoca para colaborar con Mysterio —un humano originario de la Tierra-833, una realidad del multiverso que debutó en Doctor Strange— para enfrentarse a los Elementales, cuatro entidades inmortales de esa misma dimensión que controlan los cuatro elementos de la naturaleza: fuego, agua, aire y tierra.

8_ Los descendientes (Descendants) En un idílico reino actual, Ben, el bondadoso hijo adolescente del rey Adam y la reina Bella, ofrece a los herederos de los villanos clásicos de Disney la posibilidad de redimirse: Carlos (hijo de Cruella de Vil), Mal (hija de Maléfica), Evie (hija de la Reina Malvada) y Jay (hijo de Jafar).