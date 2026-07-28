La devolución de percepciones puede aplicar a las plataformas de streaming que se pagan en dólares.

Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, HBO ofrece la lista de las 10 películas más vistas del domingo 26 de julio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de HBO.

5_ ¡Tú la llevas! Durante un mes cada año, cinco amigos sumamente competitivos reanudan su juego de pilla-pilla, al que llevan enganchados desde el instituto, sin reglas ni límites, poniendo en riesgo sus relaciones y empleos con tal de vencer. Este año, la partida coincide con la boda del único jugador invicto, que por fin podría ser un blanco fácil. Pero él sabe que irán a por él… y ya está listo.

Las películas más vistas de HBO.

6_ Mortal Kombat Un boxeador venido a menos descubre un secreto en su familia que lo conduce a un torneo arcano llamado Mortal Kombat, donde se une a un grupo de combatientes que pelean a vida o muerte para proteger los reinos del malvado hechicero Shang Tsung.

7_ Pacific Rim: Insurrección En un futuro próximo, tras la primera invasión padecida por la humanidad, la batalla aún no ha concluido. El planeta vuelve a estar bajo el asedio de los Kaiju, una especie de extraterrestres gigantescos que surgen de un portal entre dimensiones con la intención de aniquilar a la humanidad. Ante esta nueva amenaza para la que la humanidad no está preparada, los Jaegers —enormes robots de combate pilotados por dos personas para repartir la enorme carga neuronal que implica controlarlos— ya no son suficientes para lo que se avecina. En ese momento, los sobrevivientes de la primera invasión, junto con nuevas incorporaciones como el hijo de Pentecost (John Boyega), deberán hallar la forma de sorprender al gigantesco enemigo, apostando por tácticas inéditas de defensa y ofensiva. Con la Tierra devastada y tratando de reconstruirse, este nuevo enfrentamiento podría ser decisivo para el futuro.

8_ Megalodón Un sumergible de gran profundidad, integrado en un programa internacional de monitoreo submarino, fue atacado por una enorme criatura que se creía extinta. Ahora, dañado, permanece en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico, con su tripulación atrapada en su interior. Con el tiempo en su contra y pese a la oposición de su hija Suyin (Li Bingbing), un visionario oceanógrafo chino (Winston Chao) decide contratar a Jonas Taylor (Jason Statham), un experto en rescates a gran profundidad. Su misión: rescatar a la tripulación y salvaguardar el océano de una amenaza imparable, un tiburón prehistórico de 23 metros conocido como el Megalodón.