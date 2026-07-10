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Más de dos décadas después del estreno de su última temporada, Friends, una de las series de comedia más exitosas de todos los tiempos, volvió a estar disponible en Netflix. La producción, que marcó a toda una generación, regresa a la plataforma 22 años después del cierre de su historia en televisión.
La serie, creada por David Crane y Marta Kauffman, sigue las aventuras de seis amigos que intentan abrirse camino entre el trabajo, el amor y los desafíos de la vida adulta en Manhattan durante la década de los noventa. Con diez temporadas, continúa siendo una de las producciones más vistas y populares del mundo.
¿De qué trata Friends y por qué sigue siendo un fenómeno mundial?
La historia gira alrededor de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe, un grupo de amigos que comparte alegrías, fracasos, romances y momentos inolvidables mientras construyen su vida en Nueva York.
Entre las razones por las que Friends sigue conquistando al público destacan:
- Tiene 10 temporadas con un total de 236 episodios.
- Combina comedia, romance y situaciones cotidianas que siguen siendo vigentes.
- Es considerada una de las sitcoms más exitosas de la historia de la televisión.
- Está disponible en inglés (audio original) y español.
- Incluye subtítulos en inglés y español.
- Es apta para mayores de 13 años.
A pesar del paso del tiempo, la serie continúa atrayendo tanto a quienes la vieron durante su emisión original como a nuevas generaciones que descubren por primera vez las historias del inseparable grupo de amigos.
¿Por qué se habla de un regreso 22 años después?
Aunque Friends nunca ha tenido una nueva temporada, el regreso del título a Netflix marca un reencuentro con millones de espectadores. La referencia a los 22 años corresponde al tiempo transcurrido desde el estreno de su décima y última temporada, emitida por primera vez el 6 de mayo de 2004, cuando concluyó una de las series más exitosas de la televisión.
El retorno al catálogo on demand permite volver a disfrutar completa una producción que sigue ocupando un lugar privilegiado entre las comedias más influyentes de todos los tiempos, gracias a sus personajes, su humor y episodios que se han convertido en parte de la cultura popular.