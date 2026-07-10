Más de dos décadas después del estreno de su última temporada, Friends, una de las series de comedia más exitosas de todos los tiempos, volvió a estar disponible en Netflix. La producción, que marcó a toda una generación, regresa a la plataforma 22 años después del cierre de su historia en televisión.

La serie, creada por David Crane y Marta Kauffman, sigue las aventuras de seis amigos que intentan abrirse camino entre el trabajo, el amor y los desafíos de la vida adulta en Manhattan durante la década de los noventa. Con diez temporadas, continúa siendo una de las producciones más vistas y populares del mundo.

Las películas más vistas de Netflix.

¿De qué trata Friends y por qué sigue siendo un fenómeno mundial?

La historia gira alrededor de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe, un grupo de amigos que comparte alegrías, fracasos, romances y momentos inolvidables mientras construyen su vida en Nueva York.

Entre las razones por las que Friends sigue conquistando al público destacan:

Tiene 10 temporadas con un total de 236 episodios.

Combina comedia, romance y situaciones cotidianas que siguen siendo vigentes.

Es considerada una de las sitcoms más exitosas de la historia de la televisión.

Está disponible en inglés (audio original) y español .

Incluye subtítulos en inglés y español .

Es apta para mayores de 13 años.

A pesar del paso del tiempo, la serie continúa atrayendo tanto a quienes la vieron durante su emisión original como a nuevas generaciones que descubren por primera vez las historias del inseparable grupo de amigos.

Friends, la inolvidable serie de Matthew Perry. Fuente: archivo

¿Por qué se habla de un regreso 22 años después?

Aunque Friends nunca ha tenido una nueva temporada, el regreso del título a Netflix marca un reencuentro con millones de espectadores. La referencia a los 22 años corresponde al tiempo transcurrido desde el estreno de su décima y última temporada, emitida por primera vez el 6 de mayo de 2004, cuando concluyó una de las series más exitosas de la televisión.

El retorno al catálogo on demand permite volver a disfrutar completa una producción que sigue ocupando un lugar privilegiado entre las comedias más influyentes de todos los tiempos, gracias a sus personajes, su humor y episodios que se han convertido en parte de la cultura popular.