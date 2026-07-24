En esta noticia Las más visto de Paramount+ en Estados Unidos

Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Paramount+ ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.

Las películas más vistas de Paramount+.

Las más visto de Paramount+ en Estados Unidos

1_ Mentes criminales Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie dramática de corte criminológico. Se estrenó el 22 de septiembre de 2005 en la cadena estadounidense CBS. Narra la labor de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un equipo de especialistas de distintas áreas de la criminología que realiza perfiles y estudios psicológicos y criminológicos de delincuentes para contribuir a su detención.

2_ South Park South Park es una serie animada estadounidense creada por Trey Parker y Matt Stone para Comedy Central. Pensada para un público adulto, se distingue por usar humor negro para parodiar la sociedad, la actualidad y la cultura de Estados Unidos, a través de tramas y situaciones absurdas que viven sus cuatro protagonistas—Stan, Kyle, Cartman y Kenny—, niños que habitan en el ficticio pueblo de Colorado llamado South Park.

3_ Navy: Investigación criminal NCIS narra el trabajo de un grupo de agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Mayores del Servicio de Investigación Criminal de la Marina. A veces se ocupan de investigaciones de terrorismo, ya que el NCIS tiene la responsabilidad de indagar posibles atentados cuando guardan alguna relación con la Marina. Su sede central está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington D. C. Al equipo le suelen encomendar con frecuencia casos de alto perfil, como la muerte del asesor presidencial en temas de misiles nucleares, una alerta de bomba en un buque de guerra de la Armada, el fallecimiento de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, además de amenazas terroristas y secuestros. No obstante, pueden recibir cualquier tipo de caso criminal siempre que esté vinculado al Cuerpo de Marines o a la Armada.

4_ Todo el mundo quiere a Raymond Ray Barone, un reconocido cronista deportivo, reside en Long Island junto a su esposa Debra, su hija de doce años, Ally y sus gemelos Geoffrey y Michael. Sus padres, Frank y Marie, muy metiches, viven enfrente y pasan casi todo el tiempo en la casa de su hijo.

Las películas más vistas de Paramount+.

8_ The Chi Un relato actual, pertinente y singular sobre el tránsito a la adultez de un joven afroestadounidense, en el que el mero acto de madurar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.