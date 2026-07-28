Ni horno ni microondas: la forma ideal de descongelar la carne sin utilizar electrodomésticos.

Olvidarse de bajar la carne del freezer con anticipación es un clásico de todos los días.

Cuando falta tiempo, la salida más rápida suele ser el microondas, pero ese método tiene un problema: descongela de forma despareja y termina cocinando los bordes mientras el centro sigue duro .

Sin embargo, para este problema existe un truco fácil y sin la necesidad de prender ningún electrodoméstico.

El truco de las dos ollas, paso a paso

Para este método no hace falta ningún electrodoméstico. Alcanza con dos ollas de metal y agua de la canilla.

Retirá la carne del freezer y sacala de la bandeja de telgopor si la tiene.

Colocá una olla boca abajo sobre la mesada.

Apoyá la pieza de carne sobre esa base metálica.

Llená la segunda olla con agua a temperatura ambiente .

Ubicá esa olla arriba de la carne, para que quede prensada entre las dos superficies.

Las ollas transmiten el color del ambiente a la carne, acelerando su descongelamiento. (Imagen ilustrativa generada con IA). Gemini.

El metal conduce el calor del ambiente y del agua mucho más rápido que el aire, así que la temperatura baja de forma pareja en todo el corte. Según el grosor, el proceso lleva entre 10 y 20 minutos.

Qué evitar para no arruinar la carne

Ni el agua caliente ni la mesada a la intemperie son buena idea:

El agua caliente empieza a cocinar los bordes mientras el interior sigue congelado.

Dejar la carne varias horas a temperatura ambiente favorece la proliferación de bacterias, sobre todo en los meses de calor.

Si el corte es grueso, conviene darlo vuelta a mitad de proceso para que el descongelado sea parejo en toda la pieza.

Un dato extra es que el truco funciona mejor con cortes finos , como milanesas, filetes o pechugas. Para piezas más gruesas, como un asado entero, la heladera sigue siendo la opción más segura, aunque más lenta.

Dos ollas, un poco de agua y listo: la carne descongelada sin prender ningún electrodoméstico.