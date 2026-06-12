Ordenan retirar de todos los supermercados el dentífrico más popular por ser un producto falso Fuente: IA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, distribución y uso de un dentífrico que se comercializaba en distintos puntos del país tras detectar que presentaba información sanitaria falsa.

La medida alcanza a todas sus presentaciones y también impide su publicidad y publicación en plataformas de venta online.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 3522/26 y tiene como objetivo proteger a los consumidores ante la imposibilidad de garantizar el origen, la calidad y la seguridad del producto.

Cuál es el dentífrico que ANMAT ordenó retirar del mercado

La disposición alcanza al producto “Dentífrico en polvo con carbón natural CARBON WHITE”, correspondiente al lote 2505/0, con vencimiento en diciembre de 2027 y contenido neto de 25 gramos, elaborado para CARBONWHITE – LIKE S.R.L., con domicilio declarado en Tucumán 304, Paraná, provincia de Entre Ríos.

Ordenan retirar de todos los supermercados el dentífrico más popular por ser un producto falso Fuente: Shutterstock

A partir de la medida, quedó prohibido su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional, además de su publicación en sitios de comercio electrónico.

Por qué ANMAT considera que se trata de un producto falso

La investigación comenzó luego de que las autoridades detectaran que el dentífrico utilizaba una denominación, marca y presentación muy similares a las de otro producto legítimamente registrado ante ANMAT.

Durante las actuaciones, el organismo consultó a la firma responsable del producto original, que informó que no había participado en ninguna etapa de elaboración, fabricación o comercialización del dentífrico cuestionado.

Además, se verificó que el número de legajo informado en el etiquetado no corresponde actualmente a ningún establecimiento habilitado para la elaboración de productos cosméticos, una irregularidad que encendió las alertas sanitarias.

Qué irregularidades detectó el organismo

Según detalló ANMAT, el producto presentaba datos falsos vinculados a su inscripción sanitaria, lo que impide conocer con certeza dónde fue elaborado, bajo qué condiciones se fabricó y si cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente.

Debido a esta situación, las autoridades concluyeron que no es posible garantizar:

La calidad de los ingredientes utilizados.

La seguridad del producto para los consumidores.

Las condiciones de elaboración.

El cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

Por ese motivo, se dispuso su retiro del mercado de manera inmediata.