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ANMAT prohíbe el uso y comercialización de estos maquillajes infantiles.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición de venta y comercialización de una serie de maquillajes y cosméticos infantiles en todo el país. La medida fue tomada como una acción preventiva para evitar posibles riesgos para la salud de los consumidores.

La decisión fue oficializada mediante disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, luego de que inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad de Buenos Aires detectaran productos que se ofrecían al público sin contar con la correspondiente inscripción sanitaria ante el organismo.

Cuáles son los maquillajes infantiles que prohibió la ANMAT y por qué representan un riesgo

La prohibición alcanza a diferentes maquillajes, labiales, rubores, mascarillas faciales y otros productos cosméticos destinados principalmente al público infantil. Según explicó la ANMAT, ninguno de ellos cuenta con registro sanitario, por lo que no existe garantía sobre su origen, composición o condiciones de elaboración.

La ANMAT recomienda evitar la compra y utilización de cualquiera de los productos (Fuente: Freepik). Freepik

Estos son los maquillajes infantiles prohibidos por ANMAT

Labial Shine Lip Gloss marca MOCMALLURE.

Labial Lip Gloss Star Magic Color marca MOCMALLURE.

Rubor Blusher Lucky marca MOCMALLURE.

Labial Lip Balm Love is Tea Honey marca YOUMI.

Polvo iluminador Highlighter Powder marca Romantic Queen.

Labial en barra Lip Balm Lipstick marca GAGK.

Labial Lip Gloss Makeup marca POLA AYIR.

Labial Lip Gloss marca MINI TANGO BEAUTY.

Mascarilla facial Mouse marca MILLION PAULINE.

Pack de toallas húmedas mini Capybara marca MBMP.

Rubor Blusher Love marca RIMOCOO.

Labial Lip Gloss Unicorn marca RIMOCOO.

Labial Lip Balm Long-Lasting Waterproof Labubu marca MEIKE GLAMOUR.

Set de labiales Color Changing Lipstick Strawberry Sweet marca DRAGON RANEE.

Las autoridades advirtieron que estos artículos eran promocionados con diseños y personajes infantiles reconocidos, lo que podría aumentar su atractivo para niños y adolescentes.

Qué hacer si compraste alguno de estos maquillajes infantiles

La ANMAT recomienda evitar la compra y utilización de cualquiera de los productos incluidos en la disposición. Al no estar registrados, el organismo señala que no puede asegurar que hayan sido fabricados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que contengan ingredientes permitidos para uso cosmético.

Recomendaciones para los consumidores: