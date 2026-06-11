Tras una investigación, prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y tamaños y en plataformas de venta en línea del producto falsificado. Foto: Shutterstock.

Una conocida marca de aceite de oliva alertó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por la comercialización de un producto falsificado que usaba su nombre.

Mediante la Disposición 3521/2026, se exigió que el producto apócrifo sea retirado de todas las góndolas por representar un eventual peligro para los consumidores.

¿Cuál es el aceite de oliva que prohibió ANMAT por ser ilegal?

El organismo de control sanitario es el encargado de velar por la seguridad de los consumidores. En ese sentido, la firma Olivos del Sur S.A. notificó la comercialización de un producto falsificado que utilizaba su marca, y los registros sanitarios correspondientes a su establecimiento.

Se trata del siguiente producto: “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive, Cont. Neto 1 L, 500 ml y 250 ml (botella PET), Elaborado por Olivos del Sur, procedencia San Juan - Argentina, RNE: 01002136 - RNPA: 01051664”, en un local de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y envió la factura de compra de la distribuidora Tyna S.R.L.

Dispusieron detener la venta de uno de los aceites de oliva más reconocidos del mercado (foto: archivo)

¿Qué decisión tomó ANMAT sobre el aceite de oliva?

Tras una investigación, prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y tamaños y en plataformas de venta en línea del producto falsificado: “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive, Cont. Neto 1 L, 500 ml y 250 ml (botella PET), elaborado por Olivos del Sur, procedencia San Juan - Argentina, RNE: 01002136 - RNPA: 01051664”.

Esto lo argumentó por tratarse de un producto falsificado, que carecía de registros sanitarios , y estaba falsamente rotulado al consignar los datos que pertenecen a un producto legítimo, resultando ser un producto apócrifo.

¿Qué hacer si compré el aceite de oliva?

En caso de que algún consumidor haya adquirido el aceite de oliva prohibido, deberá suspender de forma inmediata el consumo para evitar poner en riesgo su salud. Por su parte, los comercios deberán suspender todo tipo de compra o venta. En ambos casos, podrán comunicarse al correopesquisa@anmat.gob.ar.

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, como suele ocurria con este tipo de casos.

¿Cómo saber si un producto está autorizado por ANMAT?

Quienes deseen saber si un producto está habilitado para consumo y comercio por ANMAT, se debe verificar el número de registro o número de inscripción otorgado por el organismo de control.

Luego, ingresar al siguiente link y hacer la búsqueda correspondiente.