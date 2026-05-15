La ANMAT emitió una nueva disposición que prohíbe la venta y distribución de varios productos cosméticos en todo el país. Entre los más buscados figura Lacios Perfectos, un alisador capilar que se comercializaba de forma masiva, pero carecía de la inscripción sanitaria obligatoria. El organismo detectó que los productos circulaban en el mercado sin autorización del Registro Nacional de Productos Cosméticos. En este contexto, la prohibición aplica tanto para la venta física como para la comercialización online. Según el comunicado mediante la Disposición 2865/26, ANMAT “prohíbe el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos capilares de la marca Lacios Perfectos": Si bien puede tener una apariencia normal, sus ingredientes no fueron evaluados y pueden causar: Lo primero es no usarlo. Si el producto ya está en tu casa, la recomendación oficial es retirarlo del uso inmediato y no desecharlo en la basura domiciliaria sin antes consultar cómo proceder. Estos son los pasos recomendados por la ANMAT: La prohibición también abarcó artículos de limpieza del hogar, aromatizantes e insecticidas sin registro. Sin embargo, los productos capilares son los que generan mayor riesgo directo sobre la salud de las personas. Podés consultar el listado completo de productos prohibidos en el sitio oficial de la ANMAT: anmat.gob.ar.