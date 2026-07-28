La ANMAT dispuso la prohibición del uso, la elaboración y la comercialización de todos los artículos de la marca Clean Lab, una decisión que afecta a distintas categorías de productos destinados a la limpieza y el mantenimiento del hogar. La resolución rige para todos los lotes elaborados bajo esa denominación.

La disposición comprende todos los lotes de limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y otros productos utilizados para el tratamiento de superficies. Según explicó el organismo, la medida busca resguardar a los consumidores luego de detectar irregularidades relacionadas con la situación sanitaria de estos artículos.

Por qué la ANMAT prohibió los productos de Clean Lab

Durante las actuaciones realizadas por el organismo, se constató que los productos comercializados bajo la marca no estaban registrados como domisanitarios, un requisito indispensable para su elaboración y venta dentro del país. Además, la investigación no permitió identificar un establecimiento habilitado que figurara como responsable de su fabricación.

Los productos de Clean Lab permanecerán fuera del mercado hasta que cumplan con los requisitos sanitarios (Fuente: Shutterstock).

La ausencia de registros oficiales impide verificar aspectos esenciales de los productos, como su composición, el origen de sus ingredientes y las condiciones bajo las cuales fueron elaborados. Frente a esa situación, la autoridad sanitaria resolvió retirar todos los artículos alcanzados por la medida hasta tanto se regularice su situación.

Qué alcance tiene la prohibición vigente

La resolución emitida por la ANMAT no solo impide la comercialización de estos productos en comercios físicos, sino que también alcanza a la distribución, la publicidad y la oferta mediante plataformas de venta electrónica. De esta manera, ningún artículo de la marca puede ser promocionado o vendido mientras continúe vigente la restricción.

Los productos de Clean Lab permanecerán fuera del mercado hasta que cumplan con los requisitos sanitarios exigidos por la normativa y obtengan la autorización correspondiente de la autoridad competente. Solo una vez finalizado ese proceso podrán volver a ser elaborados y comercializados de manera legal en el país.