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La ANMAT ordenó retirar estas mascarillas y cosméticos de cuatro marcas: cuáles son y por qué fueron prohibidos.

La ANMAT dispuso la prohibición de comercializar, distribuir, utilizar y publicitar distintos cosméticos de las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar en todo el país. La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial tras detectar irregularidades en la documentación de los productos.

Según informó el organismo, los artículos no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente y, además, existirían indicios de que ingresaron al mercado argentino sin cumplir con los procedimientos legales de importación. Por ese motivo, también se ordenó retirar las publicaciones de venta disponibles en plataformas de comercio electrónico.

Qué productos alcanzó la prohibición de la ANMAT

La disposición incluye mascarillas faciales y una mascarilla para manos comercializadas bajo distintas presentaciones. Además, la restricción se extiende a cualquier otro producto cosmético elaborado por esas cuatro marcas hasta que regularicen su situación ante la autoridad sanitaria.

Fueron detectados durante controles realizados en locales de la Ciudad de Buenos Aires y en plataformas digitales (Fuente: archivo).

Estos son los artículos alcanzados por la medida

Máscara facial Rose Facial Mask, marca USHAS, de 25 mililitros.

Máscara facial Lemon Brighten Facial Mask Whitening Skin, marca FAYANKOU, de 25 mililitros y con vencimiento en junio de 2028.

Máscara facial Facial Mask, marca KAKAZIYAN Cartoon Mask, fabricada en China.

Máscara facial Mask Pack, marca KAKAZIYAN Cartoon Mask, de 30 mililitros y fabricada en China.

Máscara de manos CHOVEMOAR, de 36 gramos, lote HBD12C1 y con fecha de vencimiento consignada como 11 de abril de 2024.

La resolución también establece que estos productos deberán dejar de ofrecerse tanto en comercios físicos como en sitios de venta por internet, luego de que fueran detectados durante controles realizados en locales de la Ciudad de Buenos Aires y en plataformas digitales.

Por qué el organismo decidió retirarlos del mercado

Al analizar la información de los envases, la autoridad sanitaria verificó que los datos no coincidían con ningún cosmético inscripto en sus registros oficiales. Esto impide comprobar el origen, la fabricación y la composición de los productos, por lo que fueron considerados productos ilegítimos.

Los principales motivos de la prohibición son:

No poseen registro sanitario vigente.

No existe garantía sobre sus condiciones de elaboración.

Se desconoce si contienen únicamente ingredientes permitidos.

No habrían sido importados mediante establecimientos habilitados.

Además de prohibir su venta y publicidad, la ANMAT notificó la decisión a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial para avanzar con los controles correspondientes.