Las autoridades migratorias de Brasil han endurecido los controles de ingreso para argentinos y quienes quieran visitar el país deberán tomar nota de los documentos que no serán aceptados como identificación.

La medida afecta especialmente a quienes viajan por vacaciones, compras o turismo y creen que cualquier versión del DNI sirve para entrar al país vecino . En algunos casos, incluso tener más de un documento puede generar inconvenientes en los controles migratorios.

Además de las nuevas exigencias para ingresar a Brasil, también hay requisitos específicos para menores de edad y conductores de vehículos argentinos. La Policía Federal brasileña ya confirmó qué situaciones pueden impedir el ingreso de turistas argentinos.

La medida afecta especialmente a quienes viajan por vacaciones, compras o turismo y creen que cualquier versión del DNI sirve para entrar al país vecino. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Brasil confirmó qué DNI no será aceptado para ingresar al país

Las autoridades brasileñas informaron que los ciudadanos argentinos deberán presentar un documento válido y actualizado para entrar al país.

Entre las principales restricciones aparece una advertencia que afecta a miles de viajeros argentinos.

Está prohibido ingresar a Brasil con el DNI digital.

En este sentido:

Solo será válido el DNI físico más reciente.

Los documentos anteriores quedan automáticamente invalidados.

También se puede ingresar con pasaporte vigente.

La medida forma parte de los controles migratorios aplicados por la Policía Federal de Brasil en aeropuertos y pasos fronterizos.

Quienes intenten ingresar con versiones viejas del DNI o únicamente con el documento digital podrían ser rechazados en el control migratorio .

Los controles migratorios en Brasil serán más estrictos con argentinos

Brasil también reforzó los procedimientos para agilizar y verificar el ingreso de turistas extranjeros.

Por ese motivo, habilitó un sistema opcional de prerregistro migratorio online para quienes viajen desde Argentina.

El formulario puede completarse antes del viaje.

Se genera un código QR para presentar en frontera.

El trámite no reemplaza el control migratorio tradicional.

El prerregistro busca acelerar el ingreso al país.

Los pasos fronterizos terrestres habilitados en Corrientes continúan siendo los de Paso de los Libres-Uruguayana y Santo Tomé-São Borja.

Las autoridades remarcaron que todos los viajeros deben presentar documentación vigente y en buen estado al momento de cruzar la frontera.

Las autoridades remarcaron que todos los viajeros deben presentar documentación vigente y en buen estado al momento de cruzar la frontera. (Foto: Archivo)

Qué documentos necesitan los menores para entrar a Brasil

Los menores de edad también deberán cumplir requisitos específicos para viajar a Brasil desde Argentina.

Además del documento de identidad, será obligatorio presentar documentación adicional dependiendo de quién acompañe al menor, tales como:

Acta de nacimiento obligatoria.

DNI o pasaporte vigente.

Autorización de viaje si no viaja con ambos padres.

El permiso debe estar expedido por escribano.

Las autoridades brasileñas pueden solicitar la documentación durante el ingreso al país o en controles posteriores.

Por eso, recomiendan revisar todos los papeles antes de iniciar el viaje para evitar demoras o rechazos en frontera.

Los requisitos para ingresar con autos argentinos a Brasil

Brasil también mantiene controles estrictos para los vehículos argentinos que circulen dentro de su territorio.

Los conductores deberán contar con toda la documentación física y vigente del automóvil.

Cédula verde física del vehículo.

Licencia de conducir vigente.

Seguro Mercosur impreso y actualizado.

Elementos de seguridad obligatorios.

Si el vehículo pertenece a otra persona, será necesaria una autorización apostillada o certificada ante escribano.

Las autoridades brasileñas advirtieron además que está prohibido circular con documentos vencidos o patentes provisorias que no cumplan todos los requisitos exigidos.