Una estatua gigante del futbolista Lionel Messi será retirada a menos de seis meses de su inauguración . Las autoridades tomaron esta decisión de manera urgente debido a problemas detectados en la estructura, ya que el monumento representa un peligro. El operativo para desmontar la figura comenzará en las próximas horas.

La obra está ubicada en la ciudad de Calcuta, dentro del estado de Bengala Occidental en India. Pese a que el lugar exacto fue elegido para que todos los ciudadanos pudieran observarla, la pieza se instaló sobre una avenida muy transitada de esa localidad asiática en una zona con mucha circulación de vehículos y de personas lo que conllevó al riesgo.

Un faro para la zona y un peligro para los ciudadanos

La figura se convirtió rápidamente en un punto de referencia para los habitantes de la zona. Muchas personas se acercaban diariamente al lugar para sacarse fotos junto al monumento. La estructura modificó el paisaje habitual de la avenida y generó un gran impacto visual a la vez que llamó la atención de los medios de comunicación locales y extranjeros.

La eliminación se decidió porque la estructura se balancea peligrosamente con el viento fuerte. Los ingenieros del gobierno provincial revisaron la obra y la declararon totalmente insegura. Existe un riesgo real de derrumbe sobre la carretera que pasa por el lugar y así, se debieron colocar soportes de emergencia mientras planifican el desmontaje definitivo.

@tv_publica Adiós a la estatua de Messi En India, una enorme estatua dorada de Lionel Messi fue desinstalada por representar una amenaza de seguridad. "Se movía mucho con el viento", dijeron las autoridades de Calcuta. La escultura había sido erigida sobre una ruta de alta circulación vehicular y presentada oficialmente el 13 de diciembre de 2025 durante la llamada Gira GOAT (Greatest of All Time Tour) del jugador argentino por el país asiático. #NoticiasEnTVP ♬ sonido original - TV_Publica

La policía local ya estableció un perímetro de seguridad alrededor de la base del monumento. El tránsito vehicular fue desviado parcialmente para evitar accidentes durante las tareas de revisión técnica. Mientras que los ingenieros remarcaron que los materiales utilizados no resisten las condiciones climáticas de la región, el municipio busca desarmar la escultura sin dañar la vía pública.

El fanatismo por Messi en India

El monumento fue construido para conmemorar la visita del jugador a la ciudad en diciembre de 2025 . La figura medía 21 metros de altura y mostraba al futbolista con la copa del mundo. El escultor Monti Paul tardó 40 días en terminar esta obra dorada que tenía como objetivo principal homenajear el legado del deportista en el fútbol y en la sociedad.

La llegada del jugador argentino a fines del año pasado provocó una verdadera revolución en Calcuta. Miles de fanáticos llenaron las calles y los estadios para ver de cerca al capitán, ya que este país asiático tiene una enorme comunidad de seguidores de la selección argentina.