El Túnel de Agua Negra ha resurgido como un tema central en el debate binacional y se prevé que se transforme en una de las obras más significativas de la región al cruzar la Cordillera de Los Andes y unir Argentina con Chile.

Este proyecto no solo tiene implicancias significativas para el transporte, sino que también representa un avance considerable en la integración de ambos países y en el desarrollo económico de la zona.

Un proyecto ambicioso se contempla para llevar a cabo el Túnel de Agua Negra, que facilitará la conexión entre Argentina y Chile mediante la Cordillera de Los Andes. Fuente: Shutterstock

Así será el túnel que cruzará la Cordillera de los Andes.

El objetivo primordial de esta megaobra es que permita superar estas limitaciones y abrir una vía estratégica para el movimiento de personas y mercaderías entre ambos países, cambiando por completo el transporte de América Latina.

Con 14 kilómetros de extensión y ubicado a más de 4.000 metros de altura, el Túnel de Agua Negra atravesará la Cordillera de los Andes para unir Argentina y Chile con un corredor seguro, moderno y operativo durante todo el año, que permita conectar a ambos países de una forma mucho más rápida.

Actualmente, el paso de Agua Negra solo puede utilizarse en verano debido a la nieve y las condiciones climáticas extremas. Esto, por su parte, obliga a desviar el tránsito hacia otros cruces fronterizos, muchas veces saturados y más distantes.

Túnel de Agua Negra: actualización sobre su construcción y progresos en Chile y Argentina

En la actualidad, la discusión sobre la construcción del Túnel de Agua Negra volvió a activarse y fue el cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, quien aseguró que la iniciativa se mantiene firme y que no ha perdido vigencia.

En este sentido, afirmó que “es una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca”. De tal modo, comentó que “del lado chileno ya se registran mejoras en los accesos y se trabaja para extender tramos de pavimentación pese a la complejidad del terreno”, mencionó en Diario Huarpe.

Asimismo, destacó que en Argentina las obras aún no comenzaron, sin embargo, resaltó que existe voluntad política para avanzar cuando se presenten las condiciones.

Cómo avanza el proyecto de conectividad entre Argentina y Chile

Aunque el proyecto ha comenzado a tomar mucha más forma y representa un anhelo para mejorar la conectividad entre Argentina y Chile. El paso que une San Juan con Coquimbo actualmente se encuentra operativo únicamente durante el verano.

El desarrollo de esta infraestructura será fundamental para potenciar el intercambio y fomentar el turismo en ambas naciones. Este avance se contempla no solo como una mejora de conectividad sino también como un ícono para la región.

Cómo el proyecto beneficiaría a la región en su conjunto

El túnel no solamente tiene como objetivo facilitar el tránsito, sino que también constituye una oportunidad estratégica para la economía argentina y chilena.

Su habilitación permitiría reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas hacia los mercados asiáticos y fortalecer sectores productivos clave como la minería, la agroindustria y las energías renovables.

Además, consolidaría un corredor bioceánico capaz de integrar provincias argentinas como San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe con los puertos chilenos del Pacífico.

El turismo también se beneficiaría al contar con un cruce abierto todo el año, lo que permitiría incrementar considerablemente el flujo de visitantes entre ambos países.

Compromiso renovado: Avances en el Túnel de Agua Negra

El Túnel de Agua Negra continúa siendo un tema de gran importancia en la agenda política de ambos países. La reciente reunión entre autoridades de Argentina y Chile ha generado un compromiso renovado para acelerar los estudios técnicos que permitirán el inicio de las obras, esperando que los primeros movimientos de maquinaria se vean en el corto plazo.Además, se han anunciado inversiones preliminares importantes que apuntan a mejorar la infraestructura vial en las zonas aledañas al túnel. Estas acciones buscan garantizar que, una vez finalizada la construcción, el flujo de tráfico sea eficiente y seguro, transformando radicalmente la conexión entre San Juan y Coquimbo.