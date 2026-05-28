Guerra por el precio del dólar: a cuánto estará y “debería” estar en diciembre, según el mercado
Mientras el mercado local todavía apuesta a una devaluación gradual y administrada, las proyecciones privadas, las plataformas globales y las señales del FMI empiezan a instalar un debate cada vez más fuerte sobre el dólar.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 28 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.