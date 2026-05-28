El staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo sugirió cambios en el régimen del monotributo o medidas para hacer más eficiente el sistema tributario, como incrementar la base imponible del impuesto a las Ganancias, sino también propuso llevar a cabo un “IVA dual”.

En palabras de Osvaldo Giordano, titular del IERAL de la Fundación Mediterránea y uno de los impulsores del “Súper IVA”, se trata de “una denominación técnica”, aunque en la práctica implicaría que “el IVA absorba el impuesto a los Ingresos Brutos”.

El objetivo, según el staff, es “reemplazar los impuestos provinciales sobre los Ingresos Brutos por otras fuentes de recaudación menos distorsivas”.

El Fondo puso el foco en el tributo que genera las mayores distorsiones en la actividad económica. Es, por excelencia, el “peor de la clase” por su efecto acumulativo en cascada; es decir, incide en toda la cadena productiva: desde el agricultor que cultiva el trigo hasta el panadero que le vende el pan al consumidor.

“La dependencia provincial de los Ingresos Brutos aumentó considerablemente a pesar de sus efectos en cascada altamente distorsivos”, precisó el staff report. En promedio, este gravamen representa un 80% de la recaudación propia de las provincias, sin considerar los recursos de la coparticipación. De hecho, significó un 4,1% del PBI en 2025.

En ese sentido, el FMI propuso reemplazar Ingresos Brutos por un “IVA dual” y citó dos ejemplos a considerar: India y Brasil.

En el caso del país asiático, en 2017 llevó a cabo una importante reforma con la introducción del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), unificando los gravámenes indirectos en un solo tributo.

El FMI propone que el IVA absorba el impuesto sobre los Ingresos Brutos

En otras palabras, se trata de un impuesto indirecto integral que grava la fabricación, venta y consumo de bienes y servicios , en sustitución de los tributos recaudados a nivel estatal y federal.

Por otro lado, Brasil también impulsó recientemente una profunda reforma fiscal, que entró en vigencia a partir de 2026. “Consolidaron todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales en un ‘Súper IVA’ que va a ir bajando del 33% al 27% desde este año a 2033″, ilustró Matías Olivero Vila, contador y presidente de la ONG Lógica.

En concreto, la reforma implicó una simplificación tributaria al sustituir cinco impuestos (ICMS, ISS, IPI, PIS y Cofins) por un Impuesto sobre los Bienes y Servicios (IBS), una Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) y un Impuesto Selectivo (IS).

Estos ejemplos permiten entender cuál es la hoja de ruta que sugiere el staff técnico. “(El IVA dual) Eliminaría los efectos en cascada y trasladaría la tributación de la producción al consumo. Los riesgos de recaudación para algunas provincias podrían mitigarse mediante transferencias y acuerdos de transición , junto con reformas para fortalecer los ingresos provinciales ”, señalaron.

Asimismo, consideraron que “la experiencia internacional sugiere que un IVA dual puede preservar la autonomía fiscal subnacional mediante la fijación de tasas o la administración conjunta”.

No es la primera vez que surge este debate. Hay quienes plantean la necesidad de unificar, en un mismo gravamen, el IVA, Ingresos Brutos y las tasas municipales a las ventas.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, asegura que avanzará en negociaciones con los gobernadores para implementar un “pacto fiscal”, desde IDESA sugieren que el “Súper IVA” es una buena alternativa para corregir distorsiones.

“Un camino alternativo mucho más promisorio es acordar con las provincias la creación de un Súper IVA que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales a las ventas. Con una alícuota mayor a la actual (21%) pero menor a la carga efectiva actual (la suma de IVA más Ingresos Brutos y tasas municipales) se pueden reducir costos administrativos y la evasión”, evaluaron.

Ingresos Brutos representa, en promedio, el 80% de la recaudación de las provincias Imagen ilustrativa (El Cronista

El centro de estudios prevé que el esquema podría “mejorar la competitividad” sin poner en riesgo las cuentas provinciales y municipales.

“ Al aplicarse sobre el valor agregado y no sobre el precio de venta es posible reintegrarlo a los exportadores e incide igual en los productos nacionales e importados . También puede ser reintegrado a las familias de bajos ingresos”, consignaron.

Caputo insistió hoy, en una nueva edición del Latam Economic Forum, en la necesidad de que las provincias bajen las alícuotas de Ingresos Brutos y las tasas municipales. Más allá de cualquier intención, el éxito de un nuevo consenso fiscal dependerá exclusivamente del nivel de adhesión y del cumplimiento de las condiciones previamente pactadas.