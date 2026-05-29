Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 29 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 6113 (La Yeta).

1° 6113 11° 6189 2° 0054 12° 8044 3° 2027 13° 6801 4° 8235 14° 2287 5° 8251 15° 0298 6° 1107 16° 8894 7° 3005 17° 0725 8° 9693 18° 0673 9° 0000 19° 0580 10° 0146 20° 3222

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.