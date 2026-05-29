En esta noticia

Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 29 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 6113 (La Yeta).

 1°6113 11°6189 
 0054  12°8044
 3°2027  13°6801 
 8235  14°2287 
 8251  15°0298 
 6°1107  16°8894
 3005  17°0725 
 9693  18°0673 
 0000  19°0580 
 10°0146 20°3222 

Te puede interesar

Comenzó la obra más esperada de todas: pavimentarán una ruta clave que cruza la provincia de punta a punta

Te puede interesar

Ideal para casas chicas: el árbol que produce frutos durante todo el año, es sencillo de mantener y no levanta raíces

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

¿El fin de la pobreza? | Encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar cualquier casa

Te puede interesar

Arranca el tren bala más rápido de Sudamérica: tiene tecnología china y es el gran orgullo de un país