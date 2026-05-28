La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) guarda consigo y ha hecho público algo que ni siquiera los científicos esperaban encontrar en el planeta “gemelo” de la Tierra.

En medio de un paisaje desértico y hostil que acostumbra a ofrecer Marte, una panorámica que, a primera vista, parece casi irreal continúa deslumbrando a los aficionados por el Universo.

La imagen fue captada un año atrás por el Rover Perseverance que transita por el cuerpo celeste, y al día de hoy representa todo un reto ya que el “planeta gemelo de la Tierra” se encuentra cubierto constantemente por una fina capa de polvo que dificulta la toma de fotografías.

A partir de decenas de tomas, se ha obtenido una representación en HD del planeta que podría aportar pistas sobre la historia geológica más antigua conocida. Sin embargo, se esconde a su vez otro detalle que podría cambiarlo todo.

Perseverance capta la imagen más nítida del cielo de Marte

El 26 de mayo de 2025, el rover Perseverance capturó en la zona conocida como Falbreen una panorámica de alta resolución permitida por un cielo excepcionalmente despejado de polvo.

Este vehículo tomó 96 fotografías individuales con su cámara Mastcam-Z, que luego quedaron unidas en un mosaico con una profundidad visual novedosa.

La panorámica nítida que tomó el rover Perseverance de Marte. Foto: archivo.

Entre las sorpresas que dejó entrever la imagen se encuentra la llamada "roca flotante“, una gran piedra que parece suspendida sobre una ondulación de arena oscura en forma de media luna. Los científicos creen que pudo haber sido transportada desde otro lugar por agua, viento o deslizamientos antes de asentarse en su posición actual.

Un terreno marciano con miles de millones de años de historia

Según advierten los especialistas, expertos y científicos, Falbreen podría ser uno de los terrenos más antiguos explorados por Perseverance, incluso más que el cráter Jezero. A partir de la panorámica, se puede observar la muestra la transición entre rocas claras y planas (ricas en olivino), y formaciones más oscuras y arcillosas, las cuales son consideradas aún más antiguas.

En el centro inferior de la imagen se distingue una abrasión circular de cinco centímetros, resultado de la recolección de la roca número 43 que llevó a cabo el rover. Esta perforación será fundamental ya que permitirá decidir si la muestra será enviada a la Tierra en misiones futuras.

Por otro lado, se pueden distinguir al fondo colinas ubicadas a más de 65 kilómetros que completan un paisaje que, según la NASA, algún día podríamos ver con nuestros propios ojos.