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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 29 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este viernes, 29 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0575 - El Payaso

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo

 1°0575 11°2479
 2988  12°1173
 3°7005 13°5315 
 2552  14°2203 
 2425  15°5438 
 6°0329  16°3326
 6127  17°2300 
 9852  18°6522 
 7619  19°3080 
 10°9488 20°9705 

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¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso refleja una dualidad: risa exterior y temor interno. Puede indicar inseguridad, vergüenza oculta o desconfianza.

También puede señalar necesidad de juego y ligereza. Fíjate en colores, acciones y tu emoción: ahí se afina el verdadero mensaje.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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