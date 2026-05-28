Un país de América Latina avanza con una de las obras hidráulicas más ambiciosas de la región: la construcción de un gigantesco río artificial que busca garantizar el acceso al agua en una de las zonas más afectadas por la sequía.

Uno de los proyectos hidráulicos más importantes de América Latina continúa avanzando en el noreste de Brasil con la meta de cambiar de forma radical el acceso al agua en regiones históricamente afectadas por la sequía. La iniciativa busca transformar el entorno y beneficiar a millones de habitantes.

Construyen el río artificial más largo del continente

El estado brasileño de Ceará lidera la construcción de un enorme río artificial de cerca de 145 kilómetros de longitud, diseñado para llevar agua a una de las zonas más secas del país.

Un país de América Latina avanza con una de las obras hidráulicas más ambiciosas de la región: la construcción de un gigantesco río artificial que busca garantizar el acceso al agua en una de las zonas más afectadas por la sequía.

La obra, denominada Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), ya registraba un avance físico del 91% hacia finales de 2025 y se prevé que quede concluida en junio de 2026.

El objetivo principal del proyecto es asegurar el abastecimiento de agua en regiones que durante años enfrentaron fuertes sequías, escasez hídrica y dificultades para el consumo humano , así como para actividades agrícolas y ganaderas.

El río abarcará más de 145 km y tendrá tecnología de última generación

La megaobra contempla:

Canales artificiales de gran tamaño

Sistemas de bombeo y distribución de agua

Reservorios y conexiones hidráulicas

Llevará agua a una de las zonas más secas

El sistema obtiene el agua desde la presa de Jati, conectada con el Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco. A partir de allí, el caudal recorrerá distintas regiones hasta alcanzar las nacientes del río Cariús, en Nova Olinda.

El noreste de Brasil ha enfrentado históricamente condiciones climáticas complejas, entre ellas:

Temperaturas elevadas

Precipitaciones irregulares

Largos períodos de sequía

Por esta razón, garantizar el acceso al agua se convirtió en uno de los principales desafíos estratégicos para la región.