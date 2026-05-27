El país que más consume yerba mate a nivel mundial y que está fuera de América Latina.

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En los últimos años, el consumo de yerba mate se popularizó en diferentes puntos del mundo fuera de América Latina, sin embargo, existe un país poco conocido por su consumo de mate y que se convirtió en el país que más compra .

El país que más importa yerba mate a nivel mundial fuera de América Latina

Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), los principales importadores del producto en su último informe fueron:

Siria ($69,7M).

Uruguay ($67,6M).

Argentina($20,1M).

El sitio especializado lamirandatalabarteria, compartió un video en redes sociales con más información de la costumbre que adquirieron los sirios.

“Siria es el mayor comprador de yerba mate del mundo. Compran miles de toneladas y la forman en la que toman es muy curiosa porque lo toman en mates chiquitos para utilizar menos yerba ya que se carece en aquella parte del mundo”, señalaron.

Asimismo, explicaron: “Tienen que importarla desde Latinoamérica para consumirla y además es individual, es decir, no lo comparten entre ellos. La pregunta es, ¿por qué toman mate si es difícil de conseguir y están del otro lado del mundo? La respuesta es por la migración sirio-libanesa a la Argentina. La conexión fue tan fuerte que se la llevaron para allá“.

Los países exportadores de yerba mate

En este marco, el OEC destacó que los principales países exportadores de yerba mate en el último informe fueron:

Brasil ($105M).

Argentina ($89,2M).

Paraguay ($11,1M).

Si bien en América Latina están los mayores exportadores y mayores consumidores, este dato de Siria revela que la yerba mate puede abrirse a más mercados en un futuro .

Sobre todo, con la exposición que tienen a nivel mundial gracias a los latinoamericanos esparcidos por el mundo, figuras internacionales que consumen esta infusión, la migración y la difusión de información.