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El riesgo país cayó este miércoles a 498 puntos básicos, su nivel mínimo desde el 12 de mayo, cuando marcó 496 unidades.

En la rueda de hoy descendió 2%, de la mano de la suba de los bonos soberanos.

Los títulos públicos treparon hasta 0,59%, en un contexto en el que también caían los rendimientos de los bonos globales, entre ellos el del Tesoro estadounidense a 10 años, que marcaba 4,486%.

Los ADR de empresas argentinas volaban en Wall Street, liderados por los bancos. Supervielle trepaba 11,6%, mientras que Macro ganaba 9,3%. Por su parte, Telecom Argentina y Edenor avanzaba 8,5% y 7,7%, respectivamente.

YPF, en tanto, subía 5,8%, luego que Fitch Ratings mejorase su calificación crediticia de largo plazo de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable, reflejando tanto la mejora del perfil soberano argentino como el fortalecimiento operativo y financiero de la compañía.

En la plaza local también las acciones registraban subas abultadas. El Merval medido en dólares crecía 4,8% y quebraba la barrera de los u$s 2000, operando a u$s 2063.

La distensión del conflicto en Medio Oriente fue uno de los factores que impulsó a los activos argentinos.

Como contracara, las negociaciones también desplomaron el precio del petróleo. El barril de WTI bajó 4,7% y operó a u$s 89, mientras que el Brent descendió 4,5% y se negoció a u$s 92.

“Los mercados reaccionaron con baja del petróleo y de las tasas de treasuries, que habilitaron una compresión de los spreads corporativos, suba de otros commodities, y de los mercados bursátiles. Vemos algo de espacio para que ello continúe", explicó Delphos Investment en un informe enviado a clientes.

Por otro lado, factores locales también influyeron positivamente en el mercado. “No hubo nada en particular que gatillara una suba tan pronunciada, pero la historia, en general, viene traccionando muy bien. El frente externo muy sólido (tanto por la cuenta corriente, como por el flujo financiero), el BCRA mantiene la compra de dólares en el mercado, rumores de refinanciamiento de las líneas de repos del BCRA con bancos (clave para la mejora en las reservas netas), brotes verdes en actividad y crédito”, enumeró Pedro Siaba Serrate, head of strategy de PPI.

“La compresión de riesgo país resulta lógica, mientras que el equity argentino tenía un catch up pendiente bastante significativo, en particular, el sector bancario”, agregó.

Wall Street

En tanto, los índices bursátiles en Wall Street operaban mixtos: el Dow Jones subía 0,29%, pero el S&P 500 caía 0,11%. Por su parte, el Nasdaq también retrocedía 0,13 por ciento.

“La baja de tasas beneficiaría a las acciones de crecimiento (con la IA en el centro de la escena) y a las cíclicas (industriales y de materiales, también ayudadas por la baja del petróleo). Y en cuanto a regiones, Latinoamérica sería relativamente favorecida entre los emergentes, luego de los mercados más “tecnológicos” como el coreano y el taiwanés", agregó Delphos.