América Latina se prepara para un fuerte crecimiento de la movilidad académica en los próximos años. Cada vez más estudiantes deciden cruzar fronteras para cursar carreras universitarias dentro de la región, y un nuevo informe internacional revela qué país se posiciona como la principal potencia educativa.

Según un estudio de QS Quacquarelli Symonds, hacia 2030 la región superará los 500.000 estudiantes internacionales, con un claro líder en la atracción de alumnos extranjeros.

¿Qué país es el más elegido por los estudiantes internacionales en América Latina?

El informe de QS señala que la Argentina se consolidará como el país que recibe más estudiantes internacionales en América Latina. En la actualidad, concentra cerca del 40% de las matrículas extranjeras de toda la región.

Este posicionamiento la ubica por encima de Brasil, México y Chile, y la define como el “mercado ancla” del sistema universitario latinoamericano.

¿Por qué este país lidera la movilidad estudiantil regional?

El liderazgo se explica por una combinación de factores como una larga tradición universitaria, reconocimiento académico a nivel regional y un sistema de educación superior con costos más bajos que otros destinos.

Además, la oferta de universidades públicas con fuerte prestigio sigue siendo uno de los principales atractivos para estudiantes de países vecinos.

¿Cuántos estudiantes internacionales habrá en la región hacia 2030?

QS proyecta que la matrícula internacional en América Latina pasará de 366.000 estudiantes en 2024 a más de 500.000 en 2030. Aunque el crecimiento será más moderado que en la última década, la tendencia seguirá en alza.

¿Dónde se ubican Brasil y Chile frente a este escenario?

Brasil mostrará un crecimiento sostenido, con una suba estimada del 4% anual en estudiantes internacionales, mientras que Chile y México continuarán siendo destinos relevantes.

¿Qué desafíos enfrenta el sistema universitario de la región?

El informe advierte que el crecimiento podría verse moderado por factores como ajustes presupuestarios, cambios en las políticas educativas y una mayor competencia internacional, especialmente desde Europa.

Aun así, los especialistas destacan que la reputación académica sigue siendo el factor decisivo para la mayoría de los estudiantes al momento de elegir destino.