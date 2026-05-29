El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya tiene listo el diseño de un billete de u$s 250 con el retrato de Donald Trump, una denominación que no existe en la historia del dinero estadounidense.

El secretario Scott Bessent lo confirmó desde la Casa Blanca, aunque advirtió que su emisión depende de que el Congreso apruebe una ley aún estancada.

La iniciativa está ligada al 250° aniversario de la Declaración de Independencia . El proyecto, presentado por el representante republicano Joe Wilson, de Carolina del Sur, crearía una excepción a la norma que prohíbe que personas vivas aparezcan en el papel moneda, una restricción vigente desde el siglo XIX.

¿Qué tendría de especial el nuevo billete de u$s 250?

El billete llevaría el retrato oficial de Trump —el mismo que figura en pancartas de edificios federales en Washington— junto con un logo conmemorativo del 250° aniversario. Un detalle inédito sería la firma del presidente impresa en el billete, algo que no aparece en ninguna otra denominación en circulación.

El Tesoro confirmó que realizó “la planificación y la diligencia debida apropiadas” para implementar un eventual mandato del Congreso orientado a producir la nota conmemorativa de u$s 250.

El secretario Scott Bessent lo confirmó desde la Casa Blanca, aunque advirtió que su emisión depende de que el Congreso apruebe una ley aún estancada. Fuente: REUTERS Evan Vucci

¿Qué falta para que el billete de u$s 250 llegue al público?

La ley que habilitaría su emisión no avanzó en ninguna de las dos cámaras. Desde la Casa Blanca, Bessent fue directo: la decisión es exclusivamente del Congreso, y el Tesoro actuará conforme a lo que establezca la legislación vigente.

Sin ese respaldo, el billete no puede circular. Aun así, el Tesoro ya tomó medidas internas: el 18 de mayo designó a Michael Brown como director interino de la Oficina de Grabado e Impresión, el organismo responsable de producir el papel moneda si la ley finalmente prospera.