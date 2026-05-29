Durante este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 8261 - Escopeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo

1° 8261 11° 8735 2° 1970 12° 6743 3° 4496 13° 9016 4° 2974 14° 6708 5° 5536 15° 9138 6° 5283 16° 2572 7° 0234 17° 2337 8° 1493 18° 7333 9° 3402 19° 1071 10° 0282 20° 9448

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la escopeta suele simbolizar protección y defensa de tus límites, así como la energía para afrontar conflictos o tomar decisiones firmes.

Si dispara o está cargada, apunta a impulsividad y riesgo; si está descargada o rota, refleja contención, pérdida de poder o deseo de evitar confrontaciones, según cómo te sientas en el sueño.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.