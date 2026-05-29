Durante este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 8261 - Escopeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo
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|8735
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|3°
|4496
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|9016
|4°
|2974
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|6708
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|5536
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|9138
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|5283
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|2572
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|0234
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|2337
|8°
|1493
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|7333
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|3402
|19°
|1071
|10°
|0282
|20°
|9448
¿Qué significa soñar con Escopeta?
Soñar con la escopeta suele simbolizar protección y defensa de tus límites, así como la energía para afrontar conflictos o tomar decisiones firmes.
Si dispara o está cargada, apunta a impulsividad y riesgo; si está descargada o rota, refleja contención, pérdida de poder o deseo de evitar confrontaciones, según cómo te sientas en el sueño.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.