Mientras la Selección argentina se prepara para defender el título conseguido en Qatar 2022, las predicciones para el próximo Mundial 2026 empiezan a tomar temperatura. Aunque muchos imaginan a la Scaloneta otra vez entre las grandes favoritas, las principales casas de apuestas internacionales muestran otro escenario, hoy, el país que lidera la mayoría de los pronósticos es España. El conjunto europeo aparece por encima de Argentina y Brasil en las estimaciones de plataformas de apuestas y modelos matemáticos que ya comenzaron a proyectar el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según datos relevados de sitios internacionales como Bet365, Betfair y Codere, España encabeza buena parte de las predicciones gracias al presente de una generación joven que tiene como figuras a Lamine Yamal y Pedri. Francia también se mantiene entre los principales candidatos por la profundidad de su plantel, mientras que Inglaterra, Brasil y Argentina completan el lote de selecciones con más respaldo del mercado. De acuerdo con las estimaciones publicadas por distintos portales especializados en apuestas deportivas, este es el grupo de equipos que concentra las mayores probabilidades de quedarse con la Copa del Mundo: España logró posicionarse en la cima de muchas proyecciones tras consolidar una camada de futbolistas jóvenes que ya compiten al máximo nivel europeo. Francia, por su parte, sigue siendo una potencia por la calidad y cantidad de variantes que tiene en el plantel. Brasil también recuperó terreno en las predicciones luego de la llegada de Carlo Ancelotti como entrenador y por la presencia de figuras como Vinícius Júnior, Rodrygo y Endrick. En el caso de Inglaterra, las apuestas la ubican nuevamente entre las máximas candidatas por una generación que mezcla experiencia y juventud, con nombres como Harry Kane, Jude Bellingham y Phil Foden. En medio de las especulaciones, Lionel Messi también habló sobre las selecciones que considera mejor posicionadas para el Mundial 2026 y sorprendió con su análisis. El capitán argentino aseguró que la Selección “va a competir como siempre”, aunque remarcó que hay equipos que llegan en mejor forma actualmente. Entre ellos mencionó a Francia, España y Brasil, además de incluir a Alemania, Inglaterra y Portugal dentro del grupo de potencias que siempre terminan peleando el torneo. Las declaraciones llamaron la atención porque contrastan con el respaldo que todavía mantiene Argentina en las apuestas internacionales. A pesar de no liderar las predicciones, la Scaloneta sigue apareciendo entre las principales candidatas gracias a la continuidad del ciclo de Lionel Scaloni y a la base campeona del mundo que se mantiene en el plantel. Además de las casas de apuestas, algunas consultoras financieras y firmas de análisis estadístico ya comenzaron a elaborar simulaciones para proyectar el Mundial 2026. Uno de los modelos más comentados fue el de la firma británica Panmure Liberum, que cruzó variables deportivas, ranking FIFA, antecedentes históricos y datos económicos para estimar posibles resultados del torneo. En una de sus simulaciones más difundidas, el campeón proyectado fue Países Bajos, que aparecía derrotando a Portugal en la final. Más allá de esos cálculos, tanto los mercados de apuestas como varios modelos estadísticos coinciden en algo, España y Francia son hoy las selecciones que llegan mejor posicionadas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.