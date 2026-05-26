Cada vez más restaurantes y bares comenzaron a incorporar sistemas digitales para que las propinas lleguen directamente a las cuentas bancarias de los mozos .

Aunque la medida fue habilitada oficialmente en 2024, aún persisten ciertas dudas durante 2026 acerca de esta modalidad que empezó a expandirse con mayor fuerza en distintos comercios gastronómicos del país.

El cambio modificó una práctica histórica vinculada al uso de efectivo y abrió la puerta a nuevas formas de pago mediante tarjetas y billeteras virtuales.

Las propinas con transferencia ya pueden llegar directo a la cuenta del mozo

El Gobierno nacional permite que los comercios puedan cobrar las propinas de forma digital, según el DNU 731/2024.

El Gobierno nacional permite que los comercios puedan cobrar las propinas de forma digital. (Foto: archivo).

La normativa permitió que clientes puedan dejar propinas mediante tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales .

El esquema contempla distintas alternativas para acreditar el dinero:

Transferencia directa al trabajador.

Pago mediante billeteras virtuales.

Acreditación en cuentas separadas del comercio.

Entrega digital o en efectivo dentro de las 24 horas.

La medida modificó el artículo 113 de la Ley de Contrato de Trabajo vinculada a las propinas y recompensas.

Desde entonces, las propinas dejaron de ser consideradas parte de la remuneración formal del trabajador gastronómico.

Qué cambia para los restaurantes con las propinas digitales

La incorporación de propinas con transferencia buscó simplificar los pagos dentro de bares y restaurantes.

El sistema también intentó reducir el uso de efectivo en locales gastronómicos y mejorar la trazabilidad de las operaciones.

Entre los principales cambios para los comercios aparecen:

Mayor digitalización de pagos.

Menos manejo de dinero en efectivo.

Cobros más rápidos y transparentes.

Compatibilidad con nuevas tecnologías.

La norma aclara que las propinas digitales no generan nuevas cargas impositivas para los empleadores. La normativa también estableció que el procesamiento electrónico no puede incluir retenciones tributarias sobre esos montos.

Por qué los mozos prefieren recibir las propinas en cuentas bancarias

Con el avance de las billeteras virtuales, muchos trabajadores gastronómicos comenzaron a priorizar las propinas digitales.

La posibilidad de recibir el dinero directamente en una cuenta bancaria evita demoras y facilita el acceso inmediato a los fondos.

Entre las ventajas más mencionadas por trabajadores del sector aparecen:

Cobro más rápido.

Menor dependencia del efectivo.

Mayor seguridad.

Facilidad para transferencias y pagos digitales.

El sistema también permite que los consumidores puedan dejar propina incluso cuando no llevan dinero físico encima.

En distintos restaurantes argentinos la modalidad ya empezó a convivir con las tradicionales propinas en efectivo.