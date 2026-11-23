Oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla distintas situaciones en las que puede suspender el pago de las jubilaciones y pensiones, lo que provoca que los titulares dejen de recibir sus haberes mensuales hasta regularizar su situación.

Entre los motivos previstos se encuentran la falta de movimientos en la cuenta bancaria durante un período determinado, la detección de incompatibilidades y las ausencias prolongadas del país que no hayan sido informadas.

Según la información oficial del organismo, esta suspensión no significa que la persona pierda su jubilación o pensión de manera definitiva. Sin embargo, para volver a cobrar deberá realizar un trámite específico de activación y presentar la documentación correspondiente.

Por qué ANSES puede suspender el pago de las jubilaciones y pensiones

El organismo previsional establece tres situaciones principales que pueden provocar la interrupción del cobro de los haberes. La primera ocurre cuando el titular no se presenta a cobrar durante tres meses consecutivos o cuando la cuenta bancaria en la que recibe la prestación no registra movimientos durante ese mismo período.

También puede suspenderse el pago si ANSES detecta alguna incompatibilidad que impida continuar con el cobro de la prestación.

Otro motivo contemplado es que el jubilado o pensionado salga del país durante un período prolongado sin comunicar previamente su ausencia.

En cualquiera de estos casos, la suspensión del cobro no implica la baja de la jubilación o pensión. Para recuperar el pago, el titular deberá solicitar la activación de la prestación ante el organismo.

Qué documentación se necesita para reactivar los haberes suspendidos

Para iniciar el trámite, ANSES solicita que el titular presente una serie de documentos que permitan acreditar su identidad y justificar la reactivación del beneficio.

La documentación requerida incluye:

DNI del titular.

Formulario Reclamo de Haberes (PS 6.236).

Documentación que justifique la activación de la prestación suspendida, como un certificado de estudios o de cese, según corresponda.

Edificio con el logo de ANSES.

Si el trámite lo realiza un representante, también deberá presentar el formulario Carta Poder (PS 6.4) o un poder general otorgado por escribano, únicamente cuando el apoderado no figure en el recibo de cobro.

Cómo realizar el trámite para volver a cobrar la jubilación

La activación de haberes suspendidos debe gestionarse de manera presencial en una oficina de ANSES y con turno previo. El titular o su representante tendrá que concurrir con toda la documentación requerida para solicitar que se restablezca el pago.

En el caso de quienes se encuentren en el exterior, el reclamo deberá presentarse a través de un apoderado, representante o banco apoderado.

De esta manera, los jubilados y pensionados que tengan sus haberes suspendidos podrán solicitar la reactivación de la prestación sin iniciar nuevamente el trámite para obtener el beneficio previsional.