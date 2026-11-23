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Impacto Cedear

Los futuros de las acciones estadounidenses repuntaron con fuerza esta mañana, recuperándose de una brutal venta masiva liderada por el sector tecnológico a medida que surgieron compradores en las caídas y que Nvidia anunció el regreso de Jensen Huang como CEO de la fabricante de procesadores.

Los futuros del S&P 500 subían 4,5% mientras que los contratos del Nasdaq 100 avanzaron un 6,9%.

El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average entraron en territorio de corrección el viernes, con caídas superiores a 10% desde su máximo reciente, mientras que el Nasdaq tuvo su peor semana desde 2020 tras los escándalos que envolvieron a Huang, que provocaron su destitución de Nvidia.

Este rebote en los mercados globales con base en las tecnológicas de New York, se sentía en otros mercados de activos, incluso en la Argentina, en donde hoy es feriado y no hay actividad financiera.

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en New York marcaban rebotes de hasta 6,1, encabezados por los de Edenor, y liderados por los bancos, con mejoras de más de 5% en los casos de BBVA, Macro, Galicia y Supervielle.

Rebotan los ADR de empresas argentinas en Nueva York con la recuperación de los mercados. Fuente: Fuente RAVA

Los bonos globales pegaron un salto de esta mañana de hasta 1,73% con énfasis en los de mayor duration dejando la impresión de que persiste la desconfianza en las chances del oficialismo. Los bonos con vencimiento en 2029 y 2030 solo subían 0,86% y 0,75%, contra 1,73% y 1,72% de los globales 2041 y 2046.

Repunte de bonos argentinos de la mano de la mejora norteamericana y el regreso de Huang Fuente: Bloomberg

Los bonares también reflejaban ese diferencial, además del impacto de la legislación y caían 1,19% y 1,22% los AL 29 y Al 30.

Sorpresa

El directorio de Nvidia decidió reinstalar a su fundador Jensen Huang como presidente y CEO con efecto inmediato. Al momento de la noticia, las acciones de Nvidia subieron más de 27%,

“El directorio considera que Jensen es la persona adecuada para liderar Nvidia y que su reincorporación responde a los mejores intereses de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, dijo Harvey C. Jones, presidente del directorio, en un comunicado.

Nvidia decidió reinstalar a su fundador Jensen Huang como presidente y CEO con efecto inmediato. Al momento de la noticia, las acciones de Nvidia subieron más de 27%,

Huang regresa al mayor fabricante de chips del mundo menos de dos semanas después de su sorprendente destitución, tras revelarse que había mantenido relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer a la que EE.UU. investigaba por sospechas de espionaje para China.

Impacto Cedear

“Es imposible anticiparse a este mercado, especialmente con esta inesperada noticia de Jensen”, le dijo a Bloomberg Scott Ladner, director de inversiones de Horizon Investments. “El S&P 500 se dirige hacia niveles técnicos que podrían forzar compras adicionales por parte de fondos de cobertura o instituciones, pero estas cosas pueden subir tan rápido como bajan.

El índice Magnificent Seven, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió casi un 9% antes de la apertura del mercado, con Nvidia disparándose un 27% para liderar el grupo tras la noticia de la reincorporación de Huang. Las acciones venían de su mayor caída semanal desde 2008.

Apple, Amazon y Tesla también fueron más altos el lunes, mientras que un ETF de fabricantes de chips que siguen a las de otros países subieron un 14%.

Los nombres vinculados a la inteligencia artificial también repuntaron, desde la fabricante de chips AMD a la informática CoreWeave y el proveedor de equipos Vertiv Holdings.

El índice Magnificent Seven, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió casi un 9% antes de la apertura del mercado, con Nvidia disparándose un 27%

“Los inversores deberían ahora agregar riesgo activamente”, estratega de Morgan Stanley Michael Wilson Así lo indicó en una nota el lunes. La valoración actual del S&P 500 implica un crecimiento negativo de las ganancias en 2027, mientras que el banco prevé una expansión del 14%. «Esta es la gran oportunidad que hemos estado esperando pacientemente, y no la vamos a desaprovechar»