Guiño judicial a Cristina Kirchner: ordenaron a ANSES frenar los descuentos sobre su pensión por viudez

La Justicia hizo lugar a un planteo de Cristina Kirchner y dispuso, a través del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suspenda el descuento del 20% sobre la pensión de privilegio que percibe la expresidenta por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.

A través de una resolución firmada por la magistrada Karina Alonso Candis, se habilitó así la restitución de más de $ 3 millones de pesos mensuales a la exmandataria. En el fallo, la magistrada intimó a ANSES a que dentro de los próximos 10 días “se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido y acredite su cumplimiento”.

El planteo actual se originó luego de que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocara un pronunciamiento previo de la jueza Alonso Candis y ordenara el restablecimiento provisorio de la pensión por viudez , un beneficio que la exmandataria comenzó a percibir nuevamente desde agosto de este año.

Pese a haber reanudado el pago del beneficio, la ANSES había dispuesto un descuento mensual del 20% bajo el argumento de “recupero de los fondos indebidamente percibidos”. De esta manera, sobre un haber bruto superior a los $15,6 millones, el organismo le retenía $ 3.136.630,81 mensuales con el objetivo de saldar un monto total calculado en $ 660.052.338,87.

Cristina Kirchner comenzó a percibir la pensión por viudez en diciembre de 2010, apenas dos meses después del deceso de Néstor Kirchner, ocurrido el 27 de octubre de ese año. Con el paso del tiempo, tanto este beneficio como la asignación mensual vitalicia que percibía en su calidad de expresidenta quedaron bajo la lupa judicial en el marco de distintas causas.

Tras quedar firme en 2024 la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad, el Gobierno de Javier Milei avanzó con la anulación de la jubilación y la pensión de privilegio de la exmandataria, argumentando a través de una resolución de la ANSES la falta de “mérito” y honorabilidad debido a su situación procesal.

“Durante el mandato del Presidente Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, argumentó el entonces vocero presidencial Manuel Adorni.

anses

Cristina Kirchner apeló esta medida y, en junio de 2026, la Justicia ordenó que se le restituya la pensión por viudez . La resolución, firmada por los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo a través de una medida cautelar dictada en febrero, dispuso reanudar de forma transitoria una de las dos prestaciones especiales que el organismo había suspendido administrativamente a fines de 2024.

La medida cautelar concedida por la alzada de la Seguridad Social revirtió un fallo adverso de primera instancia firmado por Alonso Candis, fundamentando la decisión en motivos alimentarios y sin abordar la pena a seis años de prisión dictada contra la beneficiaria, situación que según un dictamen del procurador Eduardo Casal debería suspender el cobro de fondos previsionales.

Por su parte, la asignación vitalicia como exmandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.