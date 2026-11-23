El pasaporte es un documento indispensable para viajar al exterior y acreditar la identidad de sus titulares. Sin embargo, no alcanza con que esté dentro de su período de vigencia: también debe encontrarse en buenas condiciones de conservación y contar con todas sus páginas en regla.

En este sentido, el Decreto 261/2011, que establece el reglamento para la emisión del pasaporte ordinario para argentinos, determina cuáles son las situaciones en las que un ejemplar pierde su validez y debe ser reemplazado por uno nuevo.

La normativa contempla desde el deterioro físico de la libreta hasta las alteraciones o anotaciones que puedan dificultar la identificación de su titular.

¿En qué condiciones el pasaporte argentino pierde su validez?

El artículo 10 del Decreto 261/2011 establece que el pasaporte caduca cuando se agotan las páginas destinadas a los visados, cuando se deteriora o cuando se producen cambios en los datos personales o en la apariencia física de su titular.

La normativa señala textualmente que los documentos “caducarán cuando se agoten las páginas de visados, no admitiéndose la incorporación de nuevas hojas, o cuando se deterioren o cuando se produzcan en su titular variantes de nombre/s, apellido/s o de orden fisonómico”.

Esto significa que no es necesario esperar hasta la fecha de vencimiento para solicitar un nuevo ejemplar. Si la libreta presenta daños que afectan su estado de conservación o si se modificaron datos identificatorios, corresponde gestionar su reemplazo.

El pasaporte argentino puede perder su validez antes de la fecha de vencimiento si presenta deterioros o alteraciones. IA Gemini

¿Qué defectos pueden dejar inválido el pasaporte?

El artículo 11 de la misma normativa detalla otras situaciones que provocan la pérdida de validez del documento. Entre ellas, menciona las alteraciones, las enmiendas, la falta de hojas o de la cubierta y las anotaciones indebidas.

En concreto, el decreto establece que perderá su validez todo pasaporte que “presente alteraciones o enmiendas, que esté falto de hojas o cubierta o que contenga escritos o anotaciones indebidas u otros defectos que dificulten la completa identificación de su titular”.

Por lo tanto, los argentinos deben revisar que su documento no tenga páginas arrancadas, modificaciones, inscripciones ajenas a las autorizadas o daños que impidan reconocer correctamente la información personal.

Tampoco está permitido incorporar hojas nuevas cuando se termina el espacio disponible para los visados.

¿Qué deben hacer los argentinos que tienen el pasaporte deteriorado?

Quienes tengan un pasaporte que se encuentre en alguna de las condiciones previstas por los artículos 10 y 11 deberán solicitar la emisión de un nuevo ejemplar ante los organismos habilitados por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El artículo 18 del reglamento contempla la expedición de nuevos pasaportes por diferentes motivos. Entre ellos, incluye el “extravío, sustracción o vencimiento”, el “mal estado de conservación”, la rectificación del DNI, las variantes en la nacionalidad, el agotamiento del espacio destinado a las diligencias y los cambios en el aspecto físico del titular.

El trámite debe realizarse de manera personal en las oficinas o delegaciones habilitadas para la captura digital de datos . Según el artículo 22, los interesados deben presentar la documentación correspondiente para iniciar la solicitud.

¿Cuánto tiempo dura el pasaporte argentino y cuándo hay que renovarlo?

El artículo 3 del Decreto 261/2011 establece que el pasaporte ordinario para argentinos mayores de edad tiene una vigencia de 10 años, mientras que el de los menores de edad tiene una duración de cinco años.

Sin embargo, este plazo no significa que el documento pueda utilizarse en cualquier circunstancia durante todo ese período. Si se deteriora, se agotan sus páginas o presenta alguno de los defectos contemplados por la normativa, deberá ser reemplazado antes de su vencimiento.