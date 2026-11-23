En el hangar de mantenimiento de Air Europa en Mallorca, la matemática de la aviación comercial se vuelve tangible antes de que se encienda cualquier motor.

No hacen falta planillas de Excel ni gráficos de revenue management para entender por qué el negocio de las aerolíneas es tan difícil: alcanza con mirar un motor abierto y escuchar el precio de una pieza mínima.

Todo eso sucede tras bambalinas, donde el mantenimiento de un avión puede demorar unos 15 días. Pero para los más de 240.000 argentinos que emprenden su viaje a Europa por la aerolínea de origen española cada año, todo empieza mucho después, en tierra, donde el mostrador de check in es también una experiencia.

Es que la compañía, que cumplió 40 años este 2026, invirtió fuertemente en lo que llama su servicios “On” (On Ground, On Airplane y On Air) para diferenciarse de la competencia, no ya sólo en precios o frecuencias, sino también en experiencias.

Hay, por ejemplo, un nuevo servicio de mostradores para hacer más liviana la vivencia de despachar el equipaje. Y en el avión, un menú gourmet está disponible a la venta para quienes quieran deleitarse con las creaciones del chef Michelin Martín Berasategui, ahora también en clase Económica. Para los ansiosos del celular, la opción de optar por wifi de alta velocidad a bordo es un diferencial cada vez más buscado y desde este año los pasajeros que salen con un vuelo diario desde Buenos Aires y cuatro semanales desde Córdoba pueden probarlo. En definitiva, una serie de servicios pensados no solo para atraer sino para fidelizar a un cliente cada vez más exigente.

Con casa matriz en Mallorca, donde la aerolínea nació con vuelos chárter desde la isla hasta Reino Unido, hoy Air Europa se ha convertido en un peso pesado en la batalla por conquistar el mercado sudamericano , donde también pelean gigantes del sector como Iberia o Lufthansa. Conectar a la región con el Viejo Continente es el desafío y el premio mayor.

“Apostamos por los vuelos regulares, por una flota moderna y por el largo radio hacia América cuando no era una apuesta fácil”, recuerda José Hidalgo, fundador de Air Europa en una entrevista a la revista que la aerolínea ofrece en sus vuelos todos los meses.

La oferta pagó sus frutos: la Argentina está entre los tres mercados globales más importantes para la compañía según cuenta a El Cronista Bernardo Botella, director de Ventas y Distribución de Air Europa , en una charla para periodistas desde sus oficinas en Mallorca.

“ El argentino en general, y el bonaerense en particular, son gente que se mueve muchísimo y les gusta mucho viajar. Es una plaza súper importante pese a que la situación económica del país en los últimos años ha tenido muchos subes y bajas. La ruta siempre se ha mantenido muy bien”.

Botella —un hombre que lleva más de dos décadas dentro del universo Globalia, la compañía paraguas que concentra entre sus operaciones a Air Europa- empezó manejando el call center del grupo en 2003 y hoy tiene bajo su órbita llenar los aviones al mejor equilibrio comercial posible.

Sobre la posibilidad de añadir más rutas dentro del país, o incluso de aumentar la frecuencia de vuelos como algunos de sus competidores, explica. “A corto plazo no; a medio plazo, no descartamos nada. Nos caracterizamos por ser súper ágiles y tomar decisiones muy rápidas”.

Bernardo Botella, director de Ventas y Distribución de Air Europa, explicó la estrategia de la compañía para el mercado argentino y las perspectivas de crecimiento de la aerolínea. Fuente: Air Europa con edición propia

El yield -el indicador financiero que usan las aerolíneas para medir el ingreso promedio que genera la compañía por cada pasajero transportado por kilómetro- en la Argentina es muy bueno y la ocupación siempre supera el 90%.

Sin embargo, para generar ese salto esperado por pasajeros deseosos de entrar a Europa, la compañía necesita tener más aviones de largo alcance. “Meter más oferta ahora mismo no es algo que estemos planteando. Tenemos 29 aviones de largo radio 787; los últimos recibidos el año pasado, y hasta que no lleguen más no planeamos crecer en Buenos Aires”, dice Botella ante una pregunta de El Cronista.

Petróleo y precios

El precio del ticket promedio de Air Europa siempre fue un diferencial. “Nuestra estructura de costos es más baja que la de nuestros competidores”, reconoce Botella. Es que el precio es un factor importantísimo en el 70% de los casos a la hora de comprar un ticket.

Algunos eventos globales, sin embargo, podrían poner en jaque esta estrategia no solo para la empresa sino para toda la industria. El precio del petróleo impacta fuertemente en las compañías aéreas y se hará sentir más en 2027. “Si el precio del combustible está bien y los seguros de fuel están a un precio adecuado, te aseguras la operación para el año que viene comprando un porcentaje alto del combustible por adelantado. Eso es estabilidad. Si baja el precio, pierdes plata. Pero si sube mucho, el rendimiento es súper bueno y eso fue lo que pasó en 2026”, explica Botella sobre por qué los precios no han subido todavía.

Un piloto reveló por qué parece que los motores se apagan y el avión deja de subir apenas despega (foto: archivo).

Para el año entrante, por la suba del precio del barril, los seguros de combustible están más caros y entonces “todas las líneas aéreas van a tener que subir los precios para absorber el impacto del costo del combustible”,

Cielos abiertos

La charla toma tintes filosóficos cuando se habla del concepto de libre competencia entre las aerolíneas, algo que en el ámbito de transporte aéreo se llama cielos abiertos: se eliminan restricciones de rutas, frecuencias y se permite a las aerolíneas determinar libremente tarifas, destinos, conexiones.

La Argentina, por su extensión territorial, no es ajena a estas definiciones que, en los últimos años, han tomado fuerza para poder mejorar la capilaridad de destinos en el país. “Europa tiene cielos abiertos. Y cuando funcionan florece la competencia porque hay más alternativas a mejor precio. ¿Por qué es tan barato volar dentro de Europa? Porque hay infinidad de compañías. Cuanta más competencia, mejor para el consumidor. Sería maravilloso ver cielos abiertos no solo en la Argentina sino entre el país y Brasil, por ejemplo”.

En definitiva, el desafío hacia 2027 será equilibrar esa ecuación entre un mercado local que muestra señales de ordenamiento macroeconómico y un tablero internacional cada vez más volátil.

Con la mirada puesta en sostener esa ocupación récord por encima del 90%, la estrategia de Air Europa pasa por capitalizar su agilidad operativa para navegar las turbulencias del crudo sin resignar su propuesta de valor.

Para el pasajero argentino, acostumbrado a sortear vaivenes financieros sin resignar su vocación viajera, el escenario que viene exigirá anticipación. En un contexto donde las tarifas globales tenderán al alza por el costo del combustible, la apuesta de la aerolínea española por elevar la experiencia a bordo -desde la conectividad hasta la gastronomía- busca consolidar un vínculo que trasciende el precio del ticket.

A cuatro décadas de su despegue en Mallorca, el puente entre Buenos Aires con Madrid sigue siendo una de sus rutas más estratégicas y resilientes.