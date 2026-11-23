Tras el feriado, ANSES retoma los pagos a los jubilados el martes 24, cuándo cobro según mi DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará con las liquidaciones a los jubilados que cobran un haber superior a la mínima tras el feriado del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

Los haberes del corriente mes se depositarán con aumento de 1,93%, tal como indica la fórmula de movilidad vigente.

Cómo continúa el calendario de pagos de los jubilados

Tras terminar con los depósitos para los jubilados de la mínima el pasado viernes 20, ANSES retomará el calendario de pagos el martes 24 para los adultos mayores beneficiarios que cobren más de la mínima. Es decir, se acreditarán los pagos de quienes perciban un haber superior a $ 514.158,46 ($ 444.158,46 de haber mínimo + $ 70.000 de bono de refuerzo).

El primer grupo en cobrar será el de los jubilados con DNI terminado en 0 y 1 para luego continuar de la siguiente manera:

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Tras el feriado, ANSES retoma los pagos a los jubilados el martes 24, cuándo cobro según mi DNI. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

De cuánto es la jubilación mínima en noviembre

Los haberes previsionales del corriente mes se acreditarán con un aumento de 1,93%. Las jubilaciones se actualizan de forma mensual conforme a la ley de movilidad, la cual toma como referencia la inflación de septiembre registrada por el INDEC.

De esta manera, durante el undécimo mes del año, el piso jubilatorio quedó en $ 444.158,46. Al total se le suma el bono de refuerzo de $ 70.000, por lo que el haber mínimo se ubicará en $ 514.158,46.

Tras el feriado, ANSES retoma los pagos a los jubilados el martes 24, cuándo cobro según mi DNI. ANSES.

De cuánto sería el próximo aumento para los jubilados y qué se sabe del aguinaldo

El INDEC dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue de 2,17%, por lo que el incremento se hará efectivo durante el calendario de pagos de diciembre.

De esta manera, cuando se aplique la fórmula de movilidad, los adultos mayores de la mínima pasarán a cobrar $ 453.797. Si el Gobierno continúa con la liquidación del bono de refuerzo de $ 70.000, la mínima quedaría ubicada en torno a los $ 523.797.

En diciembre los jubilados también cobrarán la segunda cuota del aguinaldo junto con los haberes. Para calcularlo, se debe tomar como referencia el 50% de la jubilación más alta cobrada en los últimos seis meses, tal como lo señala el artículo 31 de la Ley 24.241.

Si la jubilación mínima escala hasta los $ 453.797, el Salario Anual Complementario (SAC) será de $ 226.898,5. De esta manera, el haber más aguinaldo estaría en torno a los $ 680.695,5. Al total podría sumarse el bono de refuerzo de $ 70.000, que elevaría el depósito hasta los $ 750.695,5.