Tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el tope máximo de la Prestación por Desempleo alcanzará los $406.400 en diciembre de 2026.

A partir del 1° de diciembre de 2026, quienes perciben o tramiten la Prestación por Desempleo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contarán con una nueva escala de haberes.

La suba responde a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) dispuesta por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en la Resolución 4/2026 (publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre de 2026), que fijó el salario básico mensual en $406.400 para diciembre.

De acuerdo con el artículo 2° de dicha norma, el monto mensual de esta asistencia equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya cobrado el trabajador durante los seis meses anteriores al fin de su contrato laboral.

La ley establece dos límites claros vinculados al salario mínimo vigente: el pago nunca puede ser inferior al 50% del SMVM ni superar el 100% del SMVM.

Cuánto se cobra por desempleo en diciembre y qué aumentos siguen en 2027

Con el Salario Mínimo fijado en $406.400 desde el 1° de diciembre de 2026, los valores de referencia para la Prestación por Desempleo quedan definidos de la siguiente manera:

Monto mínimo (50% del SMVM): $203.200 mensuales.

Monto máximo (100% del SMVM): $406.400 mensuales.

La Resolución 4/2026 ya dejó establecido el cronograma de actualizaciones del salario mínimo para los primeros meses de 2027, lo que elevará automáticamente los topes de la prestación en los meses siguientes: en enero de 2027 el tope subirá a $414.200 (mínimo de $207.100); en febrero, a $422.000 (mínimo de $211.000); en marzo, a $429.600 (mínimo de $214.800); y en abril de 2027, alcanzará los $437.000 (mínimo de $218.500).

Para poder solicitarlo, es indispensable cumplir con una cantidad mínima de aportes previos según la modalidad de contratación. ANSES.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES

Este beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo (N.° 24.013) que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al trabajador .

Para poder solicitarlo, es indispensable cumplir con una cantidad mínima de aportes previos según la modalidad de contratación: en el caso de los trabajadores permanentes, se exige tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato, mientras que los trabajadores eventuales y de temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año anterior a la finalización de sus tareas.

Cómo anotarse gratis paso a paso desde el celular o la computadora

El trámite es completamente gratuito, debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral y puede realizarse de forma virtual sin necesidad de acudir a una oficina: