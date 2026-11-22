A partir del 1° de diciembre de 2026, quienes perciben o tramiten la Prestación por Desempleo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contarán con una nueva escala de haberes.
La suba responde a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) dispuesta por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en la Resolución 4/2026 (publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre de 2026), que fijó el salario básico mensual en $406.400 para diciembre.
De acuerdo con el artículo 2° de dicha norma, el monto mensual de esta asistencia equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya cobrado el trabajador durante los seis meses anteriores al fin de su contrato laboral.
La ley establece dos límites claros vinculados al salario mínimo vigente: el pago nunca puede ser inferior al 50% del SMVM ni superar el 100% del SMVM.
Cuánto se cobra por desempleo en diciembre y qué aumentos siguen en 2027
Con el Salario Mínimo fijado en $406.400 desde el 1° de diciembre de 2026, los valores de referencia para la Prestación por Desempleo quedan definidos de la siguiente manera:
- Monto mínimo (50% del SMVM): $203.200 mensuales.
- Monto máximo (100% del SMVM): $406.400 mensuales.
La Resolución 4/2026 ya dejó establecido el cronograma de actualizaciones del salario mínimo para los primeros meses de 2027, lo que elevará automáticamente los topes de la prestación en los meses siguientes: en enero de 2027 el tope subirá a $414.200 (mínimo de $207.100); en febrero, a $422.000 (mínimo de $211.000); en marzo, a $429.600 (mínimo de $214.800); y en abril de 2027, alcanzará los $437.000 (mínimo de $218.500).
Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES
Este beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo (N.° 24.013) que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al trabajador.
Para poder solicitarlo, es indispensable cumplir con una cantidad mínima de aportes previos según la modalidad de contratación: en el caso de los trabajadores permanentes, se exige tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato, mientras que los trabajadores eventuales y de temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año anterior a la finalización de sus tareas.
Cómo anotarse gratis paso a paso desde el celular o la computadora
El trámite es completamente gratuito, debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral y puede realizarse de forma virtual sin necesidad de acudir a una oficina:
- Reunir la documentación: tener a mano el DNI (original y copia) y la documentación que compruebe el desempleo (telegrama de despido, carta documento o contrato vencido).
- Ingresar a Mi ANSES: entrar a la web oficial de ANSES o a la aplicación Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Iniciar la solicitud: seleccionar la opción Atención Virtual, elegir el trámite Prestación por Desempleo y cargar las fotos o archivos de la documentación solicitada.
- Confirmar datos de contacto: verificar que el teléfono y el correo electrónico estén actualizados para recibir la confirmación del alta, la cantidad de cuotas asignadas y la fecha y lugar de cobro.