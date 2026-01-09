El estadio más alto del mundo se encuentra en una montaña conocida como Cerro de Pasco y supera en altitud al temido Estadio Municipal de El Alto de Bolivia, donde la selección local lo transformó recientemente en un fortín casi inexpugnable en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La cancha récord que desterró al altiplano boliviano se ubica en un recinto a más de 4300 metros sobre el nivel del mar, una cifra que lo posiciona por encima de cualquier escenario utilizado actualmente en competencias oficiales e internacionales del mundo.

Mientras El Alto ganó notoriedad continental por la fortaleza de la selección boliviana jugando a 4.100 metros, en Perú existe un estadio que lo supera ampliamente en altura y que vuelve a generar interés en el debate sobre el impacto de la geografía en el fútbol sudamericano.

¿Cuál es el estadio más temido por las selecciones sudamericanas?

La última edición de las Eliminatorias consolidó al Estadio Municipal de El Alto como un verdadero bastión para Bolivia, que no perdió ningún partido oficial en esta cancha. La mudanza desde La Paz fue clave para que el equipo nacional boliviano mantuviera chances de clasificación y alcanzara el repechaje.

La combinación de altura extrema, menor oxigenación y exigencias físicas convirtió a este territorio en un desafío mayúsculo para los equipos visitantes, incluso por encima de otros históricos recintos bolivianos como el Hernando Siles o el estadio de Potosí.

Este temido estadio tiene el récord de altura profesional en el mundo.

¿Cuál es el estadio más alto del mundo y dónde queda?

Sin embargo, el Estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco batió todos los récords. Con una altitud superior a los 4300 metros, este escenario deportivo profesional es el más elevado del país y del mundo donde se ha disputado fútbol oficial.

Durante gran parte de la década de los 90, este recinto fue protagonista del fútbol peruano gracias a Unión Minas, que hizo de la altura un factor determinante y convirtió al estadio en un terreno casi inexpugnable para sus rivales.

Tras varios años fuera del primer plano, el estadio volvió a la escena en 2025 tras ser remodelado y utilizado en la Liga 3, con Ecosem Pasco como local, lo que devolvió visibilidad a este histórico escenario andino.

El regreso de Unión Minas a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025 volvió a poner el foco sobre el Daniel Alcides Carrión. Así, los equipos visitantes que les toque jugar en este césped deberán adaptarse a un clima extremo y condiciones físicas poco habituales.

Una polémica sobre el peligro de la altura y sus condiciones

En medio de los debates sobre una posible mudanza de la Selección Peruana a sedes de mayor altitud como Cusco, también surgió la idea de Cerro de Pasco. No obstante, el estadio presenta serias limitaciones estructurales que lo alejan de esa posibilidad.

Este estadio todavía no se usa en competencias internacionales para la selección

A diferencia de El Alto, el Daniel Alcides Carrión tiene tres problemas estructurales complejos:

Entran poco más de 10 mil espectadores,

no tiene de iluminación artificial,

presenta deficiencias en infraestructura tanto en el recinto como en la ciudad.

Estas carencias, sumadas a las duras condiciones climáticas y a una probable resistencia de los propios futbolistas, hacen inviable que el estadio más alto del Perú sea considerado como sede para torneos internacionales o partidos oficiales de Eliminatorias.

Sin embargo, el Estadio Daniel Alcides Carrión sigue siendo un caso único en el mundo y se transformó en un símbolo del impacto de la altitud extrema en el fútbol y una referencia obligada cada vez que se discute cuál es el escenario deportivo más alto del continente.