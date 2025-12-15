El impresionante predio que construye un equipo del fútbol argentino en CABA: seis canchas, microestadio y un colegio primario. Foto: Redes de Huracán

Los equipos del fútbol argentino se nutren de sus inferiores, por lo que es necesario tener instalaciones de los predios a la altura para potenciar a todos sus jugadores juveniles. Justamente, hay un club en la Ciudad de Buenos Aires que está construyendo un inmenso predio.

Se trata del Club Atlético Huracán que está revolucionando su infraestructura en el barrio de Parque Patricios. De esta manera, sumarán más canchas para los futbolistas de cada categoría con un proyecto ambicioso que tiene en cuenta un colegio primario.

¿Cómo será este nuevo predio?

Huracán está avanzando con el nuevo predio César Luis Menotti, un moderno complejo deportivo ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), justo frente al Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Este proyecto no solo homenajea al legendario entrenador campeón con el Globo en 1973, sino que promete transformar las instalaciones del club con instalaciones de primer nivel.

Con respecto al terreno, tiene aproximadamente 12.000 m² y estaba en desuso tras el desmantelamiento de un gasoducto. Afortunadamente, fue recuperado por el club en 2023 tras una intensa lucha de socios y dirigentes.

¿Qué trabajos se realizaron en el complejo?

Desde entonces, se han realizado trabajos intensivos: desmalezamiento, nivelación del suelo, instalación de desagües, cañerías y cableado eléctrico. Entre los avances más recientes, destacan:

Instalación de césped sintético en una cancha de medidas reglamentarias FIFA, destinada principalmente al fútbol femenino y las divisiones inferiores.

Colocación de luces LED para entrenamientos nocturnos.

Arcos históricos provenientes de los antiguos postes del Ducó.

Un tinglado administrativo para “plantar bandera” y marcar presencia.

Seguimos con las obras en el Predio César Luis Menotti 📣



💡 ¡Se realizó la instalación de luces Led en el campo de juego!



¡Las obras quedan!#VamosGlobo 🎈#HuracánYNadaMás pic.twitter.com/5vzjsRSaqo — CA Huracán (@CAHuracan) November 6, 2025

Las próximas etapas incluyen la construcción de vestuarios (prevista para mayo de 2026) y un microestadio multiuso con tribunas, ideal para baby fútbol, futsal, vóley y handball.

Además, el plan contempla la liberación de espacio en la sede de la calle Urquiza para la futura creación de un colegio primario, fortaleciendo el vínculo del club con la comunidad.

¿Por qué se llama Predio César Luis Menotti?

El nombre rinde homenaje a César Luis Menotti, ídolo eterno del Globo por haber dirigido al equipo campeón del Metropolitano 1973. La denominación fue aprobada por unanimidad en la Comisión Directiva, como parte de un merecido reconocimiento al “Flaco”.

Este desarrollo no solo descentralizará las actividades de La Quemita, sino que posicionará a Huracán como uno de los clubes con mejor infraestructura en el fútbol argentino.