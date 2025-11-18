En América Latina existe una carretera con un historial extremo de accidentes y un diseño que desafía cualquier lógica de seguridad vial. Pese a ello, hasta el día de hoy aparece entre las rutas sugeridas por Google Maps para llegar a algunos destinos turísticos de montaña.

Aunque parte del trayecto fue modernizado, los tramos originales siguen activos y conservan precipicios, curvas ciegas y zonas sin barreras. Ese contraste mantiene la incertidumbre sobre por qué esta vía continúa siendo tan usada y qué la vuelve tan temida.

¿Dónde está la carretera más peligrosa del mundo y por qué fue tan mortal?

La carretera de Yungas, conocida como “Camino de la Muerte”, está en Bolivia y conecta La Paz con los Yungas. En los años 90 llegó a registrar hasta 300 muertes por año, debido a precipicios de casi 1.000 metros, angostos de solo 3 metros y una construcción precaria hecha por prisioneros paraguayos en los años 30.

Aunque existe un desvío moderno, el tramo histórico sigue abierto y se transformó en un atractivo turístico para ciclistas y viajeros. Google Maps aún lo muestra en ciertos trayectos hacia Coroico, lo que genera curiosidad y alarma entre quienes no conocen su historial.

Datos clave del Camino de la Muerte

Longitud: 64 km

Desnivel: 3.500 metros

Tramos de 3 metros de ancho

Conecta La Paz – Yungas

Construido en 1930 por prisioneros de guerra

La carretera de Yungas, conocida como “Camino de la Muerte”, está en Bolivia y conecta La Paz con los Yungas. Foto: Wikimedia Commons Picasa 2.6�

¿Por qué Google Maps lo sugiere y qué deben tener en cuenta los viajeros?

Google Maps lo incluye porque continúa siendo utilizado por comunidades locales y por operadores turísticos hacia los Yungas . En algunos destinos rurales, su trazado sigue siendo la vía más directa, aunque no la más segura para conductores sin experiencia en montaña.

La ruta mantiene neblina, humedad, cascadas laterales y tráfico mixto con bicicletas. Por eso se recomienda evitar lluvias, respetar la circulación y anticipar velocidades muy bajas durante todo el recorrido.

Consejos básicos antes de transitarlo