La ciudad de Bogotá ha comenzado oficialmente el proceso de edificación de un nuevo estadio de fútbol, que reemplazará al icónico Nemesio Camacho El Campín. Este proyecto aspire a establecer una infraestructura de vanguardia con tecnología alemana, buscando ser uno de los espacios deportivos y culturales más relevantes de América Latina. Se prevé que esta construcción generará miles de empleos directos e indirectos y contribuirá a la reactivación económica del sector. Este desarrollo es parte de un proyecto integral que ampliará la capacidad del recinto transformando la zona en un centro de entretenimiento, cultura y deporte. El Distrito ha confirmado el inicio del proyecto para construir un estadio completamente nuevo en el mismo complejo donde actualmente opera El Campín. La obra se llevará a cabo a partir de marzo de este año bajo un modelo de Asociación Público-Privada, lo que permitirá la creación de un recinto moderno sin interrumpir las actividades deportivas y de espectáculos que se realizan en el estadio existente. Para minimizar el impacto, las primeras etapas se desarrollarán en áreas aledañas, como las canchas externas, mientras El Campín continúa en funcionamiento. Una vez que se complete el nuevo escenario, el estadio actual será demolido para finalizar la transformación del complejo. El nuevo estadio estará dotado de una capacidad para 50.000 espectadores, así como de zonas premium, accesos eficientes, espacios comerciales, servicios gastronómicos, hotelería y áreas recreativas. La incorporación de tecnología alemana para sistemas como la cubierta, la acústica, la iluminación y la grama híbrida permitirá acoger eventos de importancia internacional, manteniendo estándares comparables a los de los estadios europeos. Adicionalmente, el proyecto contemplará la construcción de un auditorio concebido para recibir a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, transformando el recinto en un centro cultural de multifuncionalidad. La entrega del nuevo estadio está prevista para finales de 2027, momento en el que Bogotá contará con una infraestructura moderna adaptada a las necesidades deportivas y escénicas actuales. Tras su inauguración, se procederá a la demolición del estadio vigente. De acuerdo con el cronograma oficial, la construcción dará inicio en marzo de 2026. El plan contempla obras por etapas que permitirán mantener abiertos los accesos actuales y continuar con partidos, conciertos y espectáculos mientras avanza la construcción.