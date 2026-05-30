El Tren Ligero ya dio inicio a la terminal Tasqueña y ahora el servicio será más extenso en estas zonas de Ciudad de México.

En esta noticia Así funcionará el nuevo servicio Ride para llegar al Estadio Banorte

Quienes planeen asistir al Estadio Banorte desde el sur de la Ciudad de México tendrán una nueva alternativa de movilidad.

El Gobierno de Clara Brugada anunció la puesta en marcha de un servicio especial de Ride operado por el Trolebús, diseñado para agilizar los traslados hacia el recinto durante eventos de alta afluencia.

La medida comenzará a aplicarse a partir del 11 de junio y busca reducir tiempos de traslado y mejorar el acceso de los asistentes. El servicio conectará directamente una de las principales zonas universitarias de la ciudad con el estadio, mediante salidas programadas durante toda la jornada.

Transporte público

Así funcionará el nuevo servicio Ride para llegar al Estadio Banorte

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, el servicio especial partirá desde el Estadio Olímpico Universitario y contará con recorridos directos hacia las inmediaciones del Estadio Banorte.

Punto de salida: Estadio Olímpico Universitario (Trolebús Línea 7, Av. Universidad 4223).

Terminal de salida: Terminal C.U.

Destino: Santa Úrsula / Santo Tomás.

Frecuencia: una salida cada 15 minutos.

Horario de operación: disponible desde las 07:00 horas.

Costo del servicio redondo: 350 pesos.

Los horarios, accesos y detalles adicionales pueden consultarse mediante el código QR habilitado por las autoridades.

Ruta entre estadios Gobierno de CDMX

El Gobierno de la CDMX recomendó anticipar la llegada al punto de partida, especialmente durante los días de mayor afluencia, ya que el objetivo del programa es facilitar el acceso al estadio y disminuir la congestión vehicular en los alrededores del inmueble.